Идет подготовка к проведению Дней татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин встретился с председателями национально-культурных объединений региона, членами оргкомитета по подготовке и проведению Дней татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Во встрече приняли участие председатели: Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев, татарского общества «Нур-плюс» Ренат Магдиев, СПб ОО татарских женщин «Ак калфак-Нева» Фирая Рашитова и член Совета Линара Николашкина, представители Тосненского татарского общества «Изге юл» Гульсина Амельянчик и курултая башкир Санкт-Петербурга Алик Ганиев, сотрудники Постпредства РТ. Также на мероприятие были приглашены известные татарские блоггеры Санкт-Петербурга, журналист и общественный деятель Катифа Гайнетдинова и автор Портала «Татары Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Равиль Закиров.

На встрече обсудили вопросы организации и подготовки культурных мероприятий, проектов международного национального онлайн-фестиваля, посвященные Дням татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, которые будут проводится в рамках празднования 100-летнего юбилея со дня образования Татарской АССР.

В завершении заседания стороны разработали план совместных действий по подготовке и проведению Дней татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Творческий марафон, который будет длиться более двух недель, должен завершится 11 сентября грандиозным онлайн-концертом, с участием творческих коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, других регионов России и зарубежья. Также демонстрация онлайн-трансляции из студии: с интервью с представителями власти города и области, татарской интеллигенции, артистами, меценатами, спортсменами, известными деятелями, телемостом с Республикой Татарстан, татарами других регионов РФ и зарубежных стран, конкурсы, квизы, онлайн-квест, интерактив, обзоры каналов фестиваля и презентации проектов. Завершится эфир обзором проведенных мероприятий, посвящённых 100-летию образования Татарской АССР: демонстрацией видео Джалиловских чтений, творческих вечеров, открытие художественных выставок Ларисы Ахмадеевой и Романа Абдуллина. Трансляция будет производится в YouTube, социальных сетях и на портале «Питер Татар».

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