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Идет работа над созданием мультфильма для обучения детей татарскому языку

Идет работа над созданием мультфильма для обучения детей татарскому языку

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 14.09.2020 0 20

11 сентября состоялось рабочее онлайн-совещание по созданию интерактивного мультфильма для обучения детей татарскому языку.

Уже определены действующие персонажи, хронометраж, идея и зарисовки будущего проекта.

Команда профессионалов занимается подбором слов, музыки и букв для изучения.

Напомним, что 29 августа Автономия татар Москвы и «Татармультфильм» совместно с меценатом, активистом и давним другом Автономии Рустэмом Магдеевым договорились о создании уникального совместного проекта по изучению татарского языка посредством цифровых технологий.

atom.tatar

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