Идет работа над созданием мультфильма для обучения детей татарскому языку

11 сентября состоялось рабочее онлайн-совещание по созданию интерактивного мультфильма для обучения детей татарскому языку.

Уже определены действующие персонажи, хронометраж, идея и зарисовки будущего проекта.

Команда профессионалов занимается подбором слов, музыки и букв для изучения.

Напомним, что 29 августа Автономия татар Москвы и «Татармультфильм» совместно с меценатом, активистом и давним другом Автономии Рустэмом Магдеевым договорились о создании уникального совместного проекта по изучению татарского языка посредством цифровых технологий.

atom.tatar