enrutat
Главная / Идёт сбор заявок на участие в конкурсе «Моя история – Мой Татарстан!»
Идёт сбор заявок на участие в конкурсе «Моя история – Мой Татарстан!»

Идёт сбор заявок на участие в конкурсе «Моя история – Мой Татарстан!»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 07.04.2020 0 26

Всероссийский конкурс творческих работ объявлен в Татарстане в рамках празднования 100-летия образования ТАССР.

Организаторами выступают Министерство культуры Республики Татарстан и Республиканский центр развития традиционной культуры.

В конкурсе могут участвовать все граждане Российской Федерации с 12 лет.

Отбор проводится по следующим номинациям:

  • «Край родной» («Туган як») – эссе, очерки, краеведческое исследование;
  • «Родная земля» («Туган жир») – фотоматериалы, видеосюжеты о культуре, природе, истории, традициях родного края;
  • «Удивительные люди» («Искиткеч кешеләр») – интервью и репортажи о татарстанцах, портретные зарисовки-очерки о героях труда, ветеранах войн, тыла, меценатах и личностях, внесших весомый вклад в развитие Республики Татарстан;
  • «Моя семья» («Минем гаиләм») – повествование о семейных традициях, рабочих и научных династиях, многодетных семьях, воспоминания старшего поколения;
  • «В силе коллектива – наше будущее!» («Көчле коллективта – безнең киләчәгебез») – рассказы о достижениях трудовых коллективов со 100-летней и более историей.

Каждый участник может представить не более одной работы в каждой номинации на татарском и русском языках.

Материалы принимаются до 30 мая 2020 года по электронной почте 100tatarstan@gmail.ru с пометкой “На конкурс “Моя история — Мой Татарстан!”.

tatmsk.tatarstan.ru

Положение

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.