Идёт сбор заявок на участие в конкурсе «Моя история – Мой Татарстан!»

Всероссийский конкурс творческих работ объявлен в Татарстане в рамках празднования 100-летия образования ТАССР.

Организаторами выступают Министерство культуры Республики Татарстан и Республиканский центр развития традиционной культуры.

В конкурсе могут участвовать все граждане Российской Федерации с 12 лет.

Отбор проводится по следующим номинациям:

«Край родной» («Туган як») – эссе, очерки, краеведческое исследование;

«Родная земля» («Туган жир») – фотоматериалы, видеосюжеты о культуре, природе, истории, традициях родного края;

«Удивительные люди» («Искиткеч кешеләр») – интервью и репортажи о татарстанцах, портретные зарисовки-очерки о героях труда, ветеранах войн, тыла, меценатах и личностях, внесших весомый вклад в развитие Республики Татарстан;

«Моя семья» («Минем гаиләм») – повествование о семейных традициях, рабочих и научных династиях, многодетных семьях, воспоминания старшего поколения;

«В силе коллектива – наше будущее!» («Көчле коллективта – безнең киләчәгебез») – рассказы о достижениях трудовых коллективов со 100-летней и более историей.

Каждый участник может представить не более одной работы в каждой номинации на татарском и русском языках.

Материалы принимаются до 30 мая 2020 года по электронной почте 100tatarstan@gmail.ru с пометкой “На конкурс “Моя история — Мой Татарстан!”.

tatmsk.tatarstan.ru

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