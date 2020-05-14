Игрок «Ак Барса» приехал в гости к 94-летнему ветерану

94-летний ветеран Великой Отечественной войны из Нижнекамска Азгат Мирсяпов – давний хоккейный болельщик. В канун празднования 75-летия Великой Победы он мечтал встретиться с игроком «Ак Барса» и его мечта осуществилась.

Защитник казанской команды Камиль Фазылзянов приехал в гости к ветерану и вручил ему свитер команды и подарочный набор.

— Мы узнали, что у нас есть болельщик «Ак Барса», который живет в Нижнекамске. Мы всей командой решили отблагодарить его за Победу! – сказал защитник хоккейного клуба «Ак Барс» Камиль Фазылзянов.

Несмотря на преклонный возраст, пожилой болельщик признался, что смотрит все матчи команды и знает весь состав «Ак Барса».

kazanfirst.ru