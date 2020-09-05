Игры СНГ в Казани перенесены на 2021 год

Игры стран СНГ в Казани перенесены на 2021 год. Об этом во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

«Пришлось перенести Игры стран СНГ из-за ситуации, которая складывается в мире (пандемии коронавируса Covid-19 — прим. Т-и). Как организаторы мы бы все сделали, но вмешался кризис. Руководством страны было принято решение перенести соревнование на следующий год», — сообщил Леонов.

Также он рассказал, когда мероприятие может состояться: «Либо конец августа, либо начало июля [2021 года]. Хотим подготовиться, предоставить культурную программу лучше, чем она была бы сейчас».

Ранее первые соревнования для атлетов из стран СНГ планировалось провести в октябре 2020 года на 14 спортивных объектах. В спортивную программу были включены более 20 видов спорта: армрестлинг, бадминтон, бокс, борьба на поясах, водное поло и другие. В состязаниях должны были принять участие свыше 2,5 тыс. спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет.

Артур Шипилов

tatar-inform.ru