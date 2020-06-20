Игры стран СНГ планируется провести в Казани с 4 по 11 сентября

«Мы планируем к концу текущего месяца или в начале июля провести большую видеоконференцию с участием всех министров спорта тех стран, которые мы пригласили. Предварительно никто не отказывается [от участия в Играх], все заинтересованы, ведь вы знаете, что Олимпийские игры перенесены. Для многих это один из первых стартов, который будет в ближайшее время, все объекты прописаны и готовы, поэтому с организацией и логистикой проблем не видим. Основная сложность — регламент проведения, потому что там есть вопросы по зрителям, по допуску на объекты, по организации питания», — цитирует Леонова ТАСС.