Игры стран СНГ планируется провести в Казани с 4 по 11 сентября

Игры стран СНГ, которые должны были пройти в Казани с 20 по 27 августа, перенесены в связи с пандемией коронавируса. Проведение соревнований планируется с 4 по 11 сентября. Ожидается, что участие примут 3,5 тыс. спортсменов, которые разыграют 230 комплектов медалей.
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о том, что министры спорта стран СНГ соберутся на видеоконференцию в конце июня — начале июля, чтобы обсудить регламент проведения первых совместных соревнований.
«Мы планируем к концу текущего месяца или в начале июля провести большую видеоконференцию с участием всех министров спорта тех стран, которые мы пригласили. Предварительно никто не отказывается [от участия в Играх], все заинтересованы, ведь вы знаете, что Олимпийские игры перенесены. Для многих это один из первых стартов, который будет в ближайшее время, все объекты прописаны и готовы, поэтому с организацией и логистикой проблем не видим. Основная сложность — регламент проведения, потому что там есть вопросы по зрителям, по допуску на объекты, по организации питания», — цитирует Леонова ТАСС.
Министр отметил, что подготовка к мероприятию идет по графику. Он выразил надежду, что Игры стран СНГ пройдут со зрителями. «В каком объеме и как пускать болельщиков, думаю, будем с Роспотребнадзором ближе к делу решать», — уточнил Леонов.