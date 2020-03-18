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II «НижгарФорум» перенесен на неопределенный срок

II «НижгарФорум» перенесен на неопределенный срок

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 18.03.2020 0 3

Из-за эпидемии нового коронавируса в Москве до 10 апреля запрещены все массовые уличные мероприятия, а также массовые собрания в помещениях более 50 человек. Об этом сообщается на сайте мэра российской столицы. «Вводимые сегодня ограничения являются абсолютно необходимыми и будут отменены немедленно, после того как эта необходимость отпадет», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В связи с этим II Молодежный форум Нижгарских татар «Нижгарфорум» переносится на неопределенный срок. Поэтому, все желающие посетить данное мероприятие в будущем обращайтесь к руководителю Молодежного отдела при РНКАТНО — Халиловой Динаре Ренатовне

nizgar.ru

 

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