enrutat
Главная / Ильдар Гильмутдинов покинул пост председателя Комитета ГД по делам национальностей
Ильдар Гильмутдинов покинул пост председателя Комитета ГД по делам национальностей

Ильдар Гильмутдинов покинул пост председателя Комитета ГД по делам национальностей

в Новости, Слайдер, Политика, Общество, Главные новости, 23.01.2020 0 16

Депутат Государственной Думы России от Татарстана Ильдар Гильмутдинов покинул пост председателя Комитета ГД по делам национальностей. Соответствующее решение депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Возглавил комитет парламентарий Олег Николаев, член фракции «Справедливая Россия». «Единоросс» Ильдар Гильмутдинов стал его первым заместителем.

Коллега же Гильмутдинова по «Единой России» Александр Хинштейн избран председателем Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи. Руководивший им ранее «справедливоросс» Леонид Левин до этого был назначен заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.