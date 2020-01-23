Депутат Государственной Думы России от Татарстана Ильдар Гильмутдинов покинул пост председателя Комитета ГД по делам национальностей. Соответствующее решение депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Возглавил комитет парламентарий Олег Николаев, член фракции «Справедливая Россия». «Единоросс» Ильдар Гильмутдинов стал его первым заместителем.

Коллега же Гильмутдинова по «Единой России» Александр Хинштейн избран председателем Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи. Руководивший им ранее «справедливоросс» Леонид Левин до этого был назначен заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ