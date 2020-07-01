Ильдар Гильмутдинов: «Поправки к Конституции — защита традиций, культуры и языка»

Каждый блок поправок к Конституции РФ касается жизненно важных для россиян нововведений: защиты социальных прав граждан, совершенствования государственного управления. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, который принял сегодня участие в голосовании.
«Поправки закрепляют позицию о том, что минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума — это очень важная норма. Они (поправки — прим. Т-и) гарантируют защиту и сохранение традиций, культуры многонациональных народов, в том числе языка», — сказал Гильмутдинов.
Парламентарий отметил, что для реализации всех положений Конституции будет необходимо принять соответствующий федеральный закон и иные нормативные акты.
«В случае принятия поправок мы будем готовы рассмотреть около 50 федеральных законов, направленных на реализацию новых норм Конституции. Это говорит о том, что это не просто декларативные нормы», — подчеркнул депутат.
- В России проходит основной день голосования по поправкам к Конституции РФ. По данным на вечер 30 июня в Татарстане проголосовали свыше 2 млн человек, что составляет 69,8% от общего количества избирателей.
Алексей Угаров