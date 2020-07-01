Ильдар Гильмутдинов: «Поправки к Конституции — защита традиций, культуры и языка»

Парламентарий отметил, что для реализации всех положений Конституции будет необходимо принять соответствующий федеральный закон и иные нормативные акты.

«В случае принятия поправок мы будем готовы рассмотреть около 50 федеральных законов, направленных на реализацию новых норм Конституции. Это говорит о том, что это не просто декларативные нормы», — подчеркнул депутат.