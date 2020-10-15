Ильгам Шакиров – «Золотой Аполлон»

На могиле легендарного татарского певца, народного артиста Российской Федерации и Республики Татарстан, лауреата Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая, обладателя награды «Золотой Аполлон» Ильгама Шакирова будет установлен надгробный камень.

Церемония состоится завтра, 16 октября. Как известно, Могила певца находится на главной аллее Татарского кладбища в Ново-Татарской слободе города Казани, отметили в пресс-службе Министерства культуры РТ.

Автор надгробного камня — выпускник художественного института имени Сурикова Фаниль Валиуллин.

В открытии надгробного камня примут участие видные государственные деятели, представители духовенства, коллеги певца, сотрудники и артисты Татарской филармонии, актеры театров, писатели, общественные деятели.

Напомним, Ильгам Гильмутдинович Шакиров родился 15 февраля 1935 года в деревне Яна Буляк Тукаевского района Татарстана (тогда — Ворошиловский район ТАССР). Ушел из жизни 16 января 2019 года в Казани.

Ильгам Шакиров – выдающийся представитель татарской культуры, создавший свою вокально-исполнительскую школу. В репертуаре легендарного певца были татарские народные песни, произведения классиков татарской музыки и современная татарская эстрадная песня. Он исполнял произведения казахского, узбекского, азербайджанского, каракалпакского, башкирского музыкального искусства.

С 1992 по 2012 год был художественным руководителем и председателем художественного совета Татарской государственной филармонии.

idel-tat.ru