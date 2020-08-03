Ильсур Метшин о 100-летии ТАССР: «Значение этой даты важно объяснить нашим детям»

В Казани с начала года начали проводить праздничные мероприятия, посвященные 100-летию образования ТАССР. К этой важной дате приурочены и открытия социальных объектов, многие из которых в будущем будут названы в честь юбилейного года. Особое значение имеют мероприятия, направленные на воспитание подрастающего поколения, отметил сегодня на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин. «Значение этой даты важно объяснить нашим детям. Нужно, чтобы дети почувствовали вес истории ТАССР и значение Республики Татарстан в современной России», – сказал глава города.

В столице Татарстана проведут порядка 250 мероприятий, посвященных 100-летию ТАССР

К юбилею республики подготовлена большая праздничная программа, в которой задействованы все образовательные, культурные и спортивные организации. Всего в столице РТ проведут более 250 различных мероприятий, посвященных 100-летию ТАССР, сообщил начальник Управления культуры Азат Абзалов. Юбилейная дата отражена в топонимике новых объектов города, отметил он. Так, отрезку Большого казанского кольца в Приволжском районе присвоено наименование «Магистраль 100-летия ТАССР», а одной из строящихся станций метро предложено дать название «100-летие ТАССР».

Кроме того, важное событие, которым запомнится юбилейный год – это присвоение Казани почетного звания «Город трудовой доблести». Напомним, за присвоение этого звания проголосовали почти 2,5 млн человек.

«В юбилейный для республики год в столице проходит большая работа по благоустройству, развитию городской среды, – напомнил начальник Управления культуры. – К примеру, в этом году проводятся масштабные работы по озеленению улиц. В течение юбилейного года в городе посадят около 10 тыс. деревьев».

Из-за сложной эпидемиологической ситуации концерты в городе временно не проводятся, но городские афиши не пустуют – афишные конструкции украсили 72 тематических плаката, посвященных столетию ТАССР. Они, по словам А.Абзалова, раскрывают горожанам исторические вехи республики. О важной дате жителям и гостям города напоминает и общественный транспорт – в городе порядка 30 автобусов забрендированы символикой столетия ТАССР.

В день старта юбилея республики, 19 декабря, в Казани после реконструкции открылся КЦ «Сайдаш», а 25 июля, в день образования ТАССР, после масштабной реконструкции открылся ДК им.Саид-Галиева в Дербышках.

«В Дербышках открылся великолепный дворец культуры. Это знак уважения нашей истории. Важно, чтобы молодежь знала, что Сахиб-Гарей Саид-Галиев – это не просто название учреждения, не просто имя, а выдающийся человек, председатель Совета народных комиссаров республики, который стоял у истоков создания и был одним из инициаторов образования ТАССР», – прокомментировал Мэр Казани.

В Казани также продолжается капремонт КЦ «Чулпан», готовится к открытию ДК железнодорожников, напомнил А.Абзалов.

«Десятки национальностей веками живут на этой земле в добрососедстве и любви, эту традицию важно передать нашим детям»

В юбилейный год в Казани строятся многие важные соцобъекты: спортивные комплексы, футбольные манежи, а также пять зданий школ, три из которых будут сданы уже в этом году, напомнил А.Абзалов. Среди них – уникальный полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар», где дети будут обучаться на русском, татарском, английском языках и воспитываться в духе межнационального согласия. Это одно из важнейших направлений воспитания детей, отметил Мэр Казани.

«В 1920 году родился феномен полиэтнического государственного образования в рамках страны. Сегодня это предмет восхищения наших гостей, изучения политологов. Это самая большая наша гордость, самое большое достояние, – сказал И.Метшин. – Веками на территории Поволжья в добрососедстве, любви, дружбе и взаимном уважении живут десятки национальностей. Все они считают Татарстан своим домом. Мы эти традиции усвоили от нашего старшего поколения и обязательно должны сохранить, приумножить и передать нашим детям».

Сегодня Татарстан стал одним из самых динамично развивающихся субъектов страны, добавил глава города. «Мы налаживаем взаимовыгодные отношения, сотрудничества не только с российскими регионами, но и с зарубежьем. У нас есть партнеры по всему миру, которые активно сотрудничают с нами в области бизнеса, спорта, культуры», – сказал он.

В год столетия ТАССР поздравления получают ветераны и долгожители Казани

В честь юбилейной даты районные администрации проводят чествование долгожителей и ветеранов, вручают им памятные подарки и открытки от Президента России, Президента РТ и Мэра Казани, сообщил А.Абзалов. Чествования ветеранов труда и трудовых династий проводятся на всех крупных промышленных предприятиях города.

Особое внимание уделяется увековечиванию памяти выдающихся деятелей, судьбы которых связаны с республикой, подчеркнул начальник Управления культуры. Так, в этом году провели церемонии открытия бюста Герою социалистического труда Виталию Копылову, открытие мемориальных досок Герою Советского Союза Семену Коновалову и выдающемуся писателю Амирхану Еники. Кроме того, произведено благоустройство 17 памятников. А в день 75-летия Великой Победы в парке Победы установили монумент Советскому солдату, в сквере «Дербышки» открыли вечный огонь, а в Кировском районе у порохового завода – «Аллею славы».

Эта работа, по словам спикера, будет продолжена. Так, на очереди – установка мемориальной доски создателю советской ракетно-космической техники Сергею Королеву.

Интересно, что в Казани есть шесть школ, которые имеют столетнюю историю: это школы №№1, 3, 5, 15, 101 и 153. Чествование учреждений запланировано на новый учебный год.

Многие мероприятия проводятся в онлайн-режиме. Так, к примеру, работает литературный проект «Библиотека по соседству», в котором можно ознакомиться с творчеством татарских поэтов, проходят онлайн-встречи с известными деятелями культуры, посвященные истории Татарстана и Казани. Еженедельно в соцсетях учреждений культуры и молодежной политики проходят конкурсы, мастер-классы, викторины и онлайн-концерты, посвященные 100-летию ТАССР. На сегодня в онлайн-формате проведено уже более 150 мероприятий.

Ряд мероприятий по празднованию юбилея проведут также 30 августа – в День Республики Татарстан и города Казани, сообщил А.Абзалов.

kzn.ru