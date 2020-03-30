Ильсур Метшин выступил с обращением к казанцам в связи с угрозой распространения коронавируса

Глава города Ильсур Метшин выступил со специальным посланием к жителям Казани. В своем обращении мэр призывает граждан ответственно подойти к режиму самоизоляции.

«Дорогие казанцы! Сегодня в городе немного подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Мы делаем все, чтобы предупредить распространение этой инфекции. Переводим школьников на дистанционное обучение, вешаем замки на наши ДК, спортшколы и библиотеки, дезинфицируем общественный транспорт. Многие муниципальные услуги мы успели перевести в электронный вид – сейчас это очень пригодилось. Но развитие событий зависит от каждого человека.

Эта выходная неделя объявлена в стране не для того, чтобы гулять, ходить по магазинам и встречаться с друзьями. Мы все должны максимально ограничить контакты между людьми и побыть в самоизоляции.

Нахождение дома надо расценивать не как страх перед коронавирусом, а как ответственное поведение ради себя, ради своей семьи, ради своих соседей, друзей и коллег, ради нашего города.

Пожалуйста, не проявляйте легкомыслия. Заботьтесь о своих родителях, пожилых родственниках и знакомых. Они сейчас в особой зоне риска. Мы должны взять на себя их обеспечение продуктами и лекарствами. Не жалейте тепла и заботы. Эти дни – проверка для всех нас на человечность. Спасем наше старшее поколение – значит, удержим ситуацию под контролем.

Дорогие наши мамы и папы, бабушки и дедушки! Безнең кадерле әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз! Понимаю, что все время дома находиться не просто, но это единственный способ не подхватить страшную инфекцию! Для одиноких пожилых людей мы организовали волонтерскую помощь. В каждом районе города действует телефон, по которому можно сделать заявку на доставку продуктов и лекарств. Такая возможность предусмотрена и в системе «Открытая Казань».

Обращаюсь к нашей молодежи!

Друзья, солнце призывно светит, весна наполняет энергией и радостью. В такие дни не хочется думать о плохом. Но вирус грозит всем, поэтому отложите прогулки до лучших времен. Вы можете принести с улицы болезнь, опасную для Вас и, возможно, смертельную для ваших бабушек и дедушек. Тех, кто хочет в это сложное время быть полезным обществу, ждут в рядах волонтеров. Заявку можно оставить на сайте «Открытой Казани». Помощь нужна не только пожилым людям, но и нашим оперативным службам и медикам. Коронавирус уже нанес удар по нашей экономике. Мы сегодня разрабатываем меры поддержки незащищенных граждан и малого и среднего бизнеса. Возможности города ограничены, но мы постараемся максимально сделать все, что в наших силах. В эти дни в режиме повышенной готовности находятся все диспетчерские и аварийные службы, огромную работу ведут медучреждения. Мы жестко контролируем поставку продуктов и товаров первой необходимости в магазины и лекарств в аптеки.

Но каждый должен осознать, что от его поведения во многом зависит его безопасность и здоровье близких. Главное, что нам сегодня нужно, – это солидарность, ответственность и забота. Взрослые, объясните это детям! Дети, напоминайте об этом взрослым! Крепкого всем здоровья!» – приводит в своем обращении Ильсур Метшин.

В Казани развернули дополнительно 220 коек для короновирусных. Сегодня в Татарстане 14 подтверждённых случаев заражений.

kazanfirst.ru