Имам-хатыйб мечети «Аль-Марджани»: Рамадан внесет свои изменения в пандемию, потому что весь мир будет молиться

Может быть так, что человек пошел в мечеть, он здоровый, он чувствует себя очень хорошо — не болеет и кто-то другой пошел в мечеть. Он, допустим, с вирусом туда пришел, и другой, подхватив этот вирус, может принести его домой, а там здоровые жена, дети, родители, бабушка, дедушка. Он может всех заразить. Поэтому если есть опасность заражения, то лучше ему не ходить в мечеть. Лучше он пусть дома сидит. Дома со своими близкими пост держит — уразу держит, намазы читает. То есть не нужно выходить на улицу, в мечеть идти.