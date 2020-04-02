Имам-хатыйб мечети «Аль-Марджани»: Рамадан внесет свои изменения в пандемию, потому что весь мир будет молиться

О священном месяце Рамадан во время пандемии: «Алла бирса, уразу будем держать без изменений»
Через 23 дня у нас начинается священный месяц Рамадан. В связи с коронавирусом будут ли какие-то послабления для верующих?
Да, Рамадан приближается, и очень много верующих на сегодняшний день обращаются: «Хазрат, как быть, что мы будем делать?»
Будем соблюдать, Алла бирса, уразу будем держать. И потом, ислам и религия — это не трудность, это, наоборот, облегчение.
Если человек не может держать уразу ввиду болезней, ввиду путешествий, например в сафари он находится. Также беременным женщинам, кормящим матерям разрешается не держать, но это можно будет восполнить в любое другое время. Если человек каким-то образом опасается или он хочет лекарства принимать в течение всего дня — не может поститься, будет держать в другое время. Эти 30 дней, которые положены, — это все фарус, это обязанность. А так будем держать, Алла бирса.
Как люди будут собираться для вечернего намаза, для ифтара?
Ифтар — разговение в мечети. Но если в мечети так же продлится карантин, если будем так же сидеть дома, если еще пандемия не уйдет, то, значит, будем дома проводить, собираться не будем. Дома каждый сам будет со своей семьей.
На вечерний намаз нам сказали не выходить. Чтобы сохранять, чтобы беречь самих себя и заботиться об окружающих — о своих близких.
Может быть так, что человек пошел в мечеть, он здоровый, он чувствует себя очень хорошо — не болеет и кто-то другой пошел в мечеть. Он, допустим, с вирусом туда пришел, и другой, подхватив этот вирус, может принести его домой, а там здоровые жена, дети, родители, бабушка, дедушка. Он может всех заразить. Поэтому если есть опасность заражения, то лучше ему не ходить в мечеть. Лучше он пусть дома сидит. Дома со своими близкими пост держит — уразу держит, намазы читает. То есть не нужно выходить на улицу, в мечеть идти.
Всевышний дал нам здоровье, его нужно хранить, беречь и заботиться. Потому что в судный день перед Всевышним он скажет: «Я тебе дал здоровье, почему ты его не оберегал?»
«Весь мир встанет в один ряд, люди будут поднимать руки и призывать Всевышнего, чтобы прекратилась пандемия»
23 мая заканчивается ураза, и пока не понятно, какие меры будут предприняты по этому поводу. Это же праздник, его будут отмечать?
Да, это предписано праздновать. Но если пандемия не закончится, если вирус не утихнет, то надо будет прислушиваться, что скажет духовенство — муфтий, казый, Совет улемов.
Муфтий, казый за нас за всех отвечают в судный день. Они за нас несут ответственность перед Всевышним. Есть решение муфтия, есть решение Совета улемов, есть казиатов. То мы должны придерживаться этих постановлений, их решений. Потому что в судный день они перед Всевышним будут отвечать. Они будут говорить: «Это мы вынесли такое решение, чтобы они не ходили в мечеть, чтобы они на празднование не приходили в мечети, чтобы они дома были».
Но надо ждать. Мы надеемся, чтобы, Иншааллах, с помощью Всевышнего все это пройдет, вся эта эпидемия. У нас сейчас приближается священный месяц Рамадан, где Всевышний говорит в Коране, что все молитвы будут услышаны, и мы весь месяц будем молиться об этом.
Весь мир встанет в один ряд, в одно и то же время, когда разговение идет, когда солнце садится, люди будут поднимать руки и призывать Всевышнего, чтобы прекратилась пандемия, чтобы ушел коронавирус от нас. И вот тогда действительно, надеюсь — да мы все, мусульмане, надеемся, — что наступит праздник Ураза-байрам, когда мы все выйдем на улицу, все соберемся в мечети и будем молиться. Священный месяц Рамадан, думаю, внесет свои изменения, потому что весь мир встанет и будет молиться. Будут услышаны наши молитвы.
«Если есть вероятность заражения, не ходите в общественные места, не ходите в мечеть»
Что вы сейчас порекомендуете верующим?
Не нужно ходить в мечеть. Опять-таки, человек, думая о себе, заботится о близких. Если есть вероятность заражения, пускай он не ходит в общественные места, пускай не посещает их, пускай сидит дома, пока вот эта пандемия не пройдет.
В мечетях остаются работники?
Во многих мечетях, в больших, крупных, у нас есть дежурные, которые живут там. Им можно выйти в магазин за продуктами, или же кто-то им приносит, у кого договоренность. В нашей мечети аж три человека. Они там живут и ведут круглосуточное дежурство. Маленькие мечети на замок закрыты.
Как-то обрабатываются мечети?
Обрабатываются, я хочу сказать про свою мечеть. У нас есть «МультиДез-Тефлекс» — это для дезинфекции воздуха. Он для обработки воздуха. Есть также «Абактерил-Форте» — это обрабатываются ковры, ковровые покрытия. И при входе есть дезинфекция, которая на руки брызгается. Полностью меры приняты: и воздух обрабатывается, и ковры обрабатываем.
Посоветуете молиться чаще?
Знаете, когда наступает какое-то несчастье, люди всегда обращаются к Всевышнему. Здесь человек здоровый, все у него есть, все у него хорошо, и вдруг чуть-чуть здоровье пошатнулось, он поднимает руки и молится Всевышнему.
Даже в самолете, когда летит атеист, если вдруг самолет начинает трясти, мгновенно он начинает вспоминать Всевышнего: «Ой, Боженька, сохрани». Когда наступают какие-то беды, войны, болезни, человек все равно прибегает к Всевышнему. Аллах говорит: «Если мой раб от души и чистого сердца обращается ко мне с мольбой, мне будет стыдно не ответить на его молитвы». Но у самого человека душа должна быть чистая, непорочная, тогда, конечно, молитвы будут услышаны. Нужно больше молиться.
«На сегодняшний день Духовному управлению мусульман не нужно изобретать новую молитву от коронавируса — она уже есть»
Будет ли ДУМ РТ создавать молитву против коронавируса, как это сделали в РПЦ (Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв от коронавируса COVID-19)?
Мы, мусульмане, живем по Корану и Сунне, мы придерживаемся правил Корана и Сунны. Коран был послан нам 1400 лет назад, и пророк Мухаммед научил нас, как нужно жить. На сегодняшний Духовному управлению мусульман не нужно изобретать новую молитву — она уже есть. Пророк Мухаммед нам уже это оставил.
Наш пророк, когда были болезни, он молился: «О Аллах, поистине я прибегаю к Твоей защите от проказы, безумия, лепры и (прочих) тяжких болезней». Современные ученые утверждают, что под плохими болезнями подразумевались такие заболевания, как рак, ВИЧ, коронавирус.
На сегодняшний день нам не нужно что-то придумывать, потому что пророк уже все придумал. Были заболевания и тогда, и для мусульман пророк оставил такие молитвы.
У мусульман принято здороваться за руку, обниматься. Сейчас вы воздерживаетесь от рукопожатий?
Да. Хасият и муфтият вынесли решение, что за руку здороваться не нужно, обниматься не рекомендуется, тем более целоваться. Здороваемся просто кивком головы, или кто-то умудряется локтями касаться друг друга.
«Посидим немного дома, а то постоянно работа, работа! Обратите внимание на близких»
Что вы пожелаете мусульманам?
Мусульмане, полагайтесь на Всевышнего. Всё в руках Аллаха — и хорошее, и плохое. Сегодня люди говорят: «Ну почему он такое посылает нам?» А давайте обратим взгляд на себя, давайте сами у себя спросим. Может быть, это мы что-то делаем не так? Может, поэтому Аллах на нас гневается?
Ведь если дети видят, что их родители наказывают, зачем обижаются на родителей? Нужно сначала посмотреть на себя — может быть, ты не прав в чем-то. Это такое сравнение.
Давайте посмотрим на себя со стороны: не прогневали ли мы Всевышнего своими действиями? Ведь в этом мире мы живем временно, мы готовимся к будущему, вечной жизни, поэтому давайте обратим внимание на себя. Давайте относиться друг к другу с теплотой, с трепетом. Ведь мы же озлобились, ругаемся, оскорбляем друг друга. Посмотрите, что в пробках творится, в очередях, дети к родителям стали плохо относиться.
Во всем мире настало время обратить внимание на себя, на своих близких. Дома сидеть нужно — это же неспроста. Может, Всевышний обратил на это внимание. Посидим немного дома, а то постоянно работа, работа! Обрати внимание на близких — давайте об этом задумаемся.
С самыми лучшими пожеланиями, здоровья всем и добра! С уважением имам мечети «Аль-Марджани» Мансур хазрат.
автор: Аделя Зиатдинова
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