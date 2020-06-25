Имам или преподаватель?

Каждому из нас должно нравиться то, чем он занимается, тогда работа будет приносить удовольствие. Именно такой вывод можно сделать, пообщавшись с преподавателем Ивановского государственного университета и первым имамом Соборной мечети города Иваново Халидом Якуповым.

— Халид Аббясович, на мой взгляд, такие профессии, как имам и преподаватель предполагают наличие специальных образований…

— Да, все верно. После окончания Пензенского архитектурно-строительного института я поступил в Арабский колледж в городе Ульяновск и на протяжении трех лет изучал арабский язык и основы религии ислам. Потом поступил в исламский университет в городе Медина, это Саудовская Аравия,на факультет хадисоведения и его науки.

В 2006 году вернулся в Россию и поступил в Казанский федеральный университет на филологический факультет,направление татарского языка и истории. Далее стал заведующим по учебной части, переквалифицировался на менеджера образования. Когда в университет поступила глухонемая студентка, был вынужден обучиться и получить квалификацию как сурдопереводчик жестов и языка исламской тематики. И до переезда в Иваново выучился по специальности теолог в Башкирском государственном университете.

— Как много знаний и специальностей Вы приобрели за время обучения! Но надо же нарабатывать практику. Расскажите, пожалуйста, о своей работе и как Вы попали в далекий от Республики Татарстан город Иваново…

— До переезда в Иваново я работал в Альметьевском исламском медресе имени Ризаэддина Фахреддина преподавателем хадисоведенья и арабского языка разных уровней. Затем стал заведующим учебной части. Позже предложили работу имамом в Соборной мечети города Иваново.

Так как Иваново находится далеко от Альметьевска и никакой информации ранее о городе и мечети не слышал, решил поехать посмотреть, что за город. В 2016 году состоялся мой первый визит в Иваново.

Коллектив мечети, город и его жители очень понравились. Решил, что проработаю испытательный срок. Не прошло и двух месяцев, как после начала службы в мечети понял, что нужно подписать основной договор. Летом 2017 перевез всю семью. Супруге и детям тоже все понравилось.

— Помимо работы в мечети Вы преподаете в ИвГУ…

— Да. Узнав, что в городе Иваново много учебных заведений разного уровня, а мне нравится учиться, я проконсультировался с председателем Духовного управления мусульман Ивановской области Фяритом Усмановичем Ляпиным. Он порекомендовал рассмотреть ИвГУ и познакомил с доктором филологических наук, профессором Ивановского государственного университета Фанией Фарвасовной Фахрутдиновой. При поступлении в аспирантуру мне предложили работать с иностранными студентами. Работая на кафедре второй год, я не жалею. Много общаюсь со студентами, узнаю о странах и культуре Африки, Азии, даже Европы.

В данный момент являюсь преподавателем ИвГУ, первым имамом Соборной мечети города Иваново, первым заместителем председателя ДУМ Ивановской области и первым заместителем председателя Национально-культурной автономии татар Ивановской области Фярита Усмановича Ляпина.

— Халид Аббясович, расскажите о работе в мечети. Как в период пандемии происходит работа?

— До пандемии работали с имамами в обычном режиме. Проводили службы, общались с прихожанами. Одна из форм работы – проведение пятничных проповедей. В мечеть приходит много людей разных национальностей, поэтому службы имамы, а их в мечети всего три, проводят на русском языке. Именно русский язык связывает национальности, легче донести информацию до прихожан.

Проводим праздничные службы два раза в год, на Ураза-байрам (праздник по окончании поста) и Курбан-байрам (праздник жертвоприношения), процесс бракосочетания, имянаречения. Также просто помогаем прихожанам советом, помощью, духовным успокоением.

Одним из основных направлений работы мечети является помощь нуждающимся. Есть благотворительность. Люди приносят продукты, вещи и оставляют в мечети. Приходят и нуждающиеся, обращаются с просьбами. Если человека знают, то ему помогают сразу, если нет, узнают о нем информацию и, в последствие, по мере возможности, помогают.

С введением ограничительных мер в период пандемии мечеть закрыта. Чтобы люди смогли услышать пятничные молитвы в режиме онлайн, на «Youtube» был создан канал «ДУМ Ивановской области». Планируем его продвигать.

В эти месяцы многие люди остались без работы, есть те, кто остался даже без еды. Служители мечети и прихожане стараются помочь продуктами или финансово, кто сколько может. Помощь людям оказывается несколько раз в неделю продуктами первой необходимости.

С вечера 23 апреля начался месяц Рамадан, который закончился 24 мая праздником Ураза-байрам. В этот месяц силами мечети, благотворительности прихожан и волонтеров национальных автономий на территории Ивановской области было роздано продуктов первой необходимости для более 600 семей (более 2500 человек). Так же руководство Соборной мечети города Иванова выражает глубокую благодарность благотворительному фонду «Дом Доброты» (Москва) за поддержку.

Кира Лукьянова, активист Национально-культурной автономии татар города Иваново Ивановской области

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