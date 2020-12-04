Имамы, председатели мусульманских религиозных организаций, активисты молодёжных объединений Тюменской области прошли курсы

30 ноября 2020 года в Духовном управлении мусульман Тюменской области подвели итоги дистанционных курсов повышения квалификации имамов. Программа курсов разработана Исламским просветительским центром ДУМ ТО специально для обучения руководителей и ключевых сотрудников мусульманских приходов Тюменской области. Такие курсы проходят с 2015 года по поручению экс-губернатора региона Владимира Якушева.

Занятия продолжались три дня. В рамках обучения было проведено 11 вебинаров. Среди преподавателей курсов были специалисты Отдела международных отношений Российского исламского университета Центрального Духовного управления мусульман России, Московского исламского института, а также специалисты из Духовного управления мусульман Тюменской области, которые уже много лет занимаются разными направлениями религиозного служения.

Курс состоял из трёх блоков. Первый блок был посвящен базовым принципам организации коллективных богослужений в приходах – целям и задачам пастырского служения. Во втором блоке занятий были рассмотрены исторические моменты деятельности мусульманских религиозных структур в годы советской власти. В третьей части курса прошли занятия по социализации, вобравшие в себя ряд таких тем, как организация похорон в условиях пандемии коронавируса, проведение религиозных обрядов в условиях ограничительных мер, сохранение духовного единства уммы, юридические вопросы деятельности религиозных организаций, юридическое оформление документов, отчётов и другие.

«Слушателями курсов были, в первую очередь, имамы. Поэтому в рамках обучающего процесса мы постарались сделать основной акцент на организации системной духовно-просветительской работе в мусульманских приходах области, — прокомментировал муфтий Тюменской области Зиннат хазрат Садыков. — Важной целью таких курсов является содействие в равномерном развитии религиозного служения имамов и функционировании мусульманских приходов во всех населенных пунктах, а не только в крупных городах».

Успешно завершили обучение 41 человек, среди которых имамы, председатели мусульманских религиозных организаций, активисты молодёжных объединений и слушатели еженедельных учебных курсов при мечетях Тюменской области.