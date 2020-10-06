Имамы Тюменской области изучили акыду и фикх

4 и 5 октября перед слушателями курсов повышения квалификации выступали гости из Республики Татарстан, доктор шариатских наук Рашид хазрат Сибгатуллин и руководитель Международного отдела Российского исламского университета ЦДУМ России, преподаватель Болгарской исламской академии (Татарстан) Дамир хазрат Нафиков.

В течение двух дней имамы имели возможность погрузиться в изучение двух важных исламских наук – акыду, изучающую основы вероучения мусульман и фикх – исламское право.

— Акыда – это вероубеждение и фундаментальная наука в исламе, — объяснил важность ее изучения Рашид хазрат Сибгатуллин. — Если мировоззрение мусульманина не соответствует исламской акыде, его поклонения и добродетель не будут приняты Всевышним. Изучение этой науки позволяет человеку совершать поклонение сознательно. Таким образом, акыда определяет образ жизни и мировоззрение верующего мусульманина. В то же время акыда является очень глубокой и сложной для понимания простым обывателем, и неверное ее толкование может отбросить человека далеко от истины.

В ходе лекции хазрат поведал об истории возникновения и становления акыды. «Эта наука возникла в результате появления различных сект — перед мусульманскими богословами встала задача разработать доводы, опровергающие идеи сектантов», — объяснил Рашид хазрат и рассказал о ашаритской и матуридисткой школах в исламском вероучении, которые заложили основу этого научного направления. «Последователями имама аль-Матуриди являются ханафиты», — подчеркнул Рашид хазрат и отметил, что учение аль-Матуриди представляет собой продолжение учения имама Абу Ханифы.

Далее лектор подробно разобрал вопросы непричастности Аллаха к месту и направлению. Разъяснил такие термины и понятия, как «иджтихад», «муджтахид» и «таклид».

Дамир хазрат в своих лекциях рассказал об особенностях понимания исламского права. Им были рассмотрены вопросы совершения намаза, затронута проблема празднования Маулида – дня рождения Пророка Мухаммада, мир ему. В пользу данной традиции лектором приведено множество доводов из Корана, сунны Пророка, мир ему, и других источников исламского права.

В ходе учебных мероприятий Дамир хазрат Нафиков от имени Болгарской исламской академии преподнёс в дар муфтию Тюменской области Зиннату хазрату Садыкову сборник сочинений татарского учёного XIX века Шихабутдина Марджани на арабском языке. По словам высокого гостя, этот труд в дальнейшем поможет имамам Тюменской области ближе познакомиться с наследием татарской научно-богословской мысли.

Муфтий в свою очередь поблагодарил гостей за ценный подарок и за участие в образовательной деятельности Духовного управления мусульман региона, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество в этой сфере.