iMulla: теперь найти муллу можно и через Интернет

Сейчас любой пользователь глобальной сети может найти в своем городе или населенном пункте образованного муллу и позвать его для проведения религиозных обрядов или мероприятий.

Главная цель проекта – помочь мусульманам быть ближе к своей родной религии, расширить возможности духовенства по оказанию религиозных услуг и просветительской деятельности населению, тем самым приобщая людей к традиционному для России исламу.

«Татарам нужны муллы своей национальности»

Ринат Аляутдинов – руководитель проекта iMulla. Ринат хазрат, работавший имамом в Москве 13 лет, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ»: «Мы разработали этот проект, чтобы принести пользу. Нужно организовать духовно-просветительское воспитание населения».

– В 2000 годах возникла такая мысль. Хотел разработать проект, подобный iMulla, родилась у меня такая мечта. С 1995 года я начал участвовать в качестве муллы на мероприятиях в Москве. Тогда еще не было смартфонов. Сейчас технологии ушли далеко вперед. И они помогают в работе имамов.

Москва – город большой, жителей много, а мечетей всего четыре. Вот одна из причин создания сервиса iMulla.

Сам я в течение 13 лет исполнял обязанности имама в Мемориальной мечети Москвы. В Москве много мусульман. И имамов, работающих в этих мечетях, на целый город не хватает.

А есть города, где мечетей нет. Или мечеть есть, но найти муллу за короткий срок не представляется возможным. Часто двери мечети бывают заперты. А сервис iMulla позволяет пользователю напрямую связаться с муллой. Нужно лишь наличие Интернета. Всемирная сеть дает много удобств.

Есть еще одна польза от проекта. Молодым людям, окончившим религиозные учебные заведения, получившим хорошее образование, не всегда находится место для работы в мечети. Мы говорим им: «Если старший мулла не дает работать, не переживай. Ты можешь испытать себя как муллу в проекте iMulla».

Проект дает возможность образованной молодежи сообщить о себе народу.

В наше время существует множество религиозных групп. Нельзя предугадать, какой мулла встретиться и чему он будет учить, призывать. iMulla помогает выбирать образованного муллу с правильными взглядами.

Народу нужны муллы. Нашел, провел меджлис с его участием, и всё? Нет. Мулла должен быть с народом, он объединяет. Если мусульмане поддерживают связь с муллой, это становится причиной поддержания связи с Аллахом. Когда человек приглашает муллу, имам не ограничивается лишь чтением Корана. Он высказывает мнение относительно жизненных вопросов, дает советы, объясняет. Это еще одна причина создания проекта.

– Проект разработан для всей страны. Как часто обращаются из других регионов?

– iMulla не ограничивается лишь Москвой, его география обширна, ведь это интернет-проект. Где бы ни находился мусульманин, где бы он ни обосновался – он сможет найти муллу. Например, на днях обратились из Франции с просьбой найти муллу. Во Франции тоже живут мусульмане, и им тоже нужен мулла.

– Вы нашли муллу для Франции?

– Нашли. Были муллы из Москвы, готовые поехать во Францию. Есть мулла в Финляндии, при необходимости он готов был лететь туда. Я перезвонил заказчикам, они подумали и решили этот вопрос по-другому – и сами прилетели в Москву.

Татарская махалля есть в Америке, Финляндии, Германии. Оттуда мусульмане пишут с просьбой найти татарского муллу. Татары хотят общаться на татарском языке с хазратами своей национальности. Мы стараемся помочь им в этом, насколько это в наших силах.

– В проекте могут участвовать только татарские муллы? Или могут зарегистрироваться люди других национальностей?

– Да, конечно. Как татарам нужны татарские муллы, так и людям других национальностей нужны муллы их нации. При выборе муллы просто нужно задать подобные вопросы: «какой мулла вам нужен, какой национальности и т.д.».

Мы учитываем тот факт, что муллы нужны не только татарам, но и другим национальностям. Татары зовут татарских имамов. iMulla помогает найти и пригласить образованного муллу. Это касается и других народов.

– Насколько мне известно, при регистрации на сайте нужно указывать пол.

– В будущем мы планируем регистрировать на проекте и образованных женщин, то есть абыстаев. Потому что женщины могут не решаться обратиться к мулле со своими проблемами, им нужны абыстаи.

– Сервис бесплатный? Муллы работают за деньги?

– Вызов муллы через сервис iMulla – бесплатно. И для муллы, и для тех, кто приглашает. Все понимают и видят труд религиозных деятелей и дают садака.

– Много ли желающих вступить в проект? Что главное при выборе муллы?

– Сначала муллы проходят регистрацию в iMulla. Для каждого заводится личная страница. Никах, обряд жертвоприношения, наречение имени ребенка – заказы на любые мероприятия поступают напрямую на личную страницу муллы, на личную почту. Заказы вносятся в календарь. Повторное уведомление приходит на почту, скажем, о том, что до меджлиса осталось два часа.