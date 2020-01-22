iMulla: теперь найти муллу можно и через Интернет

Сейчас любой пользователь глобальной сети может найти в своем городе или населенном пункте образованного муллу и позвать его для проведения религиозных обрядов или мероприятий.
Главная цель проекта – помочь мусульманам быть ближе к своей родной религии, расширить возможности духовенства по оказанию религиозных услуг и просветительской деятельности населению, тем самым приобщая людей к традиционному для России исламу.
«Татарам нужны муллы своей национальности»
Ринат Аляутдинов – руководитель проекта iMulla. Ринат хазрат, работавший имамом в Москве 13 лет, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ»: «Мы разработали этот проект, чтобы принести пользу. Нужно организовать духовно-просветительское воспитание населения».
– В 2000 годах возникла такая мысль. Хотел разработать проект, подобный iMulla, родилась у меня такая мечта. С 1995 года я начал участвовать в качестве муллы на мероприятиях в Москве. Тогда еще не было смартфонов. Сейчас технологии ушли далеко вперед. И они помогают в работе имамов.
Москва – город большой, жителей много, а мечетей всего четыре. Вот одна из причин создания сервиса iMulla.
Сам я в течение 13 лет исполнял обязанности имама в Мемориальной мечети Москвы. В Москве много мусульман. И имамов, работающих в этих мечетях, на целый город не хватает.
А есть города, где мечетей нет. Или мечеть есть, но найти муллу за короткий срок не представляется возможным. Часто двери мечети бывают заперты. А сервис iMulla позволяет пользователю напрямую связаться с муллой. Нужно лишь наличие Интернета. Всемирная сеть дает много удобств.
Есть еще одна польза от проекта. Молодым людям, окончившим религиозные учебные заведения, получившим хорошее образование, не всегда находится место для работы в мечети. Мы говорим им: «Если старший мулла не дает работать, не переживай. Ты можешь испытать себя как муллу в проекте iMulla».
Проект дает возможность образованной молодежи сообщить о себе народу.
В наше время существует множество религиозных групп. Нельзя предугадать, какой мулла встретиться и чему он будет учить, призывать. iMulla помогает выбирать образованного муллу с правильными взглядами.
Народу нужны муллы. Нашел, провел меджлис с его участием, и всё? Нет. Мулла должен быть с народом, он объединяет. Если мусульмане поддерживают связь с муллой, это становится причиной поддержания связи с Аллахом. Когда человек приглашает муллу, имам не ограничивается лишь чтением Корана. Он высказывает мнение относительно жизненных вопросов, дает советы, объясняет. Это еще одна причина создания проекта.
– Проект разработан для всей страны. Как часто обращаются из других регионов?
– iMulla не ограничивается лишь Москвой, его география обширна, ведь это интернет-проект. Где бы ни находился мусульманин, где бы он ни обосновался – он сможет найти муллу. Например, на днях обратились из Франции с просьбой найти муллу. Во Франции тоже живут мусульмане, и им тоже нужен мулла.
– Вы нашли муллу для Франции?
– Нашли. Были муллы из Москвы, готовые поехать во Францию. Есть мулла в Финляндии, при необходимости он готов был лететь туда. Я перезвонил заказчикам, они подумали и решили этот вопрос по-другому – и сами прилетели в Москву.
Татарская махалля есть в Америке, Финляндии, Германии. Оттуда мусульмане пишут с просьбой найти татарского муллу. Татары хотят общаться на татарском языке с хазратами своей национальности. Мы стараемся помочь им в этом, насколько это в наших силах.
– В проекте могут участвовать только татарские муллы? Или могут зарегистрироваться люди других национальностей?
– Да, конечно. Как татарам нужны татарские муллы, так и людям других национальностей нужны муллы их нации. При выборе муллы просто нужно задать подобные вопросы: «какой мулла вам нужен, какой национальности и т.д.».
Мы учитываем тот факт, что муллы нужны не только татарам, но и другим национальностям. Татары зовут татарских имамов. iMulla помогает найти и пригласить образованного муллу. Это касается и других народов.
– Насколько мне известно, при регистрации на сайте нужно указывать пол.
– В будущем мы планируем регистрировать на проекте и образованных женщин, то есть абыстаев. Потому что женщины могут не решаться обратиться к мулле со своими проблемами, им нужны абыстаи.
– Сервис бесплатный? Муллы работают за деньги?
– Вызов муллы через сервис iMulla – бесплатно. И для муллы, и для тех, кто приглашает. Все понимают и видят труд религиозных деятелей и дают садака.
– Много ли желающих вступить в проект? Что главное при выборе муллы?
– Сначала муллы проходят регистрацию в iMulla. Для каждого заводится личная страница. Никах, обряд жертвоприношения, наречение имени ребенка – заказы на любые мероприятия поступают напрямую на личную страницу муллы, на личную почту. Заказы вносятся в календарь. Повторное уведомление приходит на почту, скажем, о том, что до меджлиса осталось два часа.
Вызвать муллу можно тремя способами. Первый – оставив заявку, сайт сам определяет свободного в определенный день и час муллу, и этот мулла сам звонит заказчику. Второй способ – заказчик сам выбирает из списка того муллу, который ему нужен. На сайте есть фотография каждого муллы, информация о нем, о его образовании.
Третий способ – договориться по телефону. Для этого необходимо просто оставить номер телефона. Мы звоним заказчику и обговариваем день, время и другие моменты встречи.
Любой желающий мулла не может войти в наш проект. Для того чтобы пройти в iMulla, его должен позвать уже участвующий в проекте мулла. Они должны быть хорошо знакомы. В общем, мы приглашаем только тех, кого знаем. Он должен быть образован, начитан. Еще лучше, если он работает в мечети.
– На сайте есть рейтинг? Скажем, есть ли возможность ставить лайки?
– После меджлиса можно зайти на сайт iMulla и оставить оценку мулле. Можно написать отзыв и пожелания в графе комментарии. Пригласивший муллу человек может постесняться сказать свои пожелания, а так он выскажется, мулла прочитает, подумает. Появляется связь.
На сайте есть список участников проекта. Под фото можно посмотреть лайки и количество меджлисов и обрядов, которые он провел. На сайте есть система рейтинга. За старания мулла поднимается выше по рейтингу.
Хочу пригласить наших хазратов и муфтиев в проект iMulla. Муллы, желающие распространять ислам, быть ближе к народу – добро пожаловать в наш проект!
Как выбрать муллу на сайте iMulla?
Что удобно на сайте – он прост в использовании. Заходишь на сайт, и всё понятно. Он работает на русском языке. На главной странице есть кнопки «Пригласить муллу» и «Найти муллу». Нажав на первую, вы можете ознакомиться, как проходит процесс, и заполнить заявку.
К примеру, вы нажимаете на кнопку «Пригласить муллу». На следующей странице вам откроется вкладка «Заполнить форму», то есть форма заполнения заявки, и вкладка «Обратный звонок», то есть договориться по телефону. Как проходит процесс заполнения заявки. Во-первых, нужно указать необходимую вам услугу, например никах. Второй этап – указать имя, номер телефона и адрес почты (если есть). Следующий этап – указать, где будет проходить мероприятие – полный адрес.
Далее идет процесс выбора муллы. Есть три способа. Первое – сайт автоматически выбирает для вас муллу. Второе – вы сами выбираете из списка нужного вам муллу и приглашаете на ваше мероприятие.
Последний этап – указать дату проведения. По времени вы можете учитывать свободное время муллы или выбрать конкретную дату, нужную вам. После заполнения всей информации нужно нажать на кнопку «Сохранить». Через некоторое время мулла сам вам позвонит.
Нажав на кнопку «Обратный звонок», вы можете пригласить муллу по телефону. Этот способ удобен для тех, кто не хочет вручную заполнять информацию на сайте.
Главное, этот сервис работает абсолютно бесплатно.
Как зарегистрироваться на сайте iMulla?
– На главной странице есть кнопки «О нас», «Услуги». Там вы сможете узнать о проекте еще больше.
На главной странице есть кнопка «Вход» (Профиль муллы). Эта кнопка для желающих зарегистрироваться в проекте. Если у вас есть религиозное образование и желание участвовать в проекте, вы можете зайти на страницу и пройти регистрацию.
Для регистрации нужен код пригласительный код. Его можно получить у знакомого муллы, зарегистрированного в iMulla.ru. Если таковых не имеется, то для регистрации необходимо будет пройти личное собеседование, позвонив по указанному номеру. На этой же странице нужно будет указать имя, фамилию, дату рождения, национальность, номер телефона, почту и город.