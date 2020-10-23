Инди-группа Juna записала альбом на стихи современных татарских поэтов

Казанская инди-группа Juna записала альбом Amanat. Составившие его песни написаны на стихи современных татарских поэтов, сообщают музыканты.

Альбом презентуют в субботу, 24 октября, и в воскресенье, 25 октября, в одном из залов Национальной библиотеки Татарстана. Посетить оба мероприятия можно только по предварительной регистрации, которая на данный момент уже закрыта.

Альбом основан на текстах современных татарских поэтов: Луизы Янсуар, Йолдыз Миннуллиной, Роберта Ахметзянова, Азата Миргаязова и Эльмиры Шарифуллиной. Ставшее его названием слово «әманәт» в переводе с татарского языка означает «отданное на хранение».

Над альбомом работали более десяти казанских музыкантов, «наполнивших его магическим звучанием рок-, фолк-инструментов и электронных сэмплов». Amanat будет выпущен как на цифровых платформах, так и на физических носителях. Средства для выпуска удалось собрать благодаря краудфандингу и гранту компании «Татнефть».

Инди-группа Juna возникла на базе Казанского федерального университета в 2016 году. На ее счету – мини-альбом EP Urman, музыка к двум репертуарным спектаклям казанских театров, выступления практически на всех открытых и крупных площадках столицы Татарстана и во многих российских городах. Музыкальные критики и фанаты команды характеризуют ее творчество следующим образом: «сказочный татарский», «волшебная музыка».

tatar-inform.ru