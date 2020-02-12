Институт истории АН РТ подготовит серию роликов о татарском народе и истории Казани

Институт истории Академии наук РТ подготовит серию анимационных научно-популярных роликов о татарском народе и истории Казани и будет их выпускать раз в три месяца на протяжении года. Об этом сегодня сообщил руководитель отдела Междисциплинарных исследований Института истории имени Ш.Марджани АН РТ Бахтияр Измайлов.

«Мы планируем выпустить серию роликов. Два-три ролика будут посвящены развитию татарской культуры, языку, национальной кухне», — сказал Измайлов.

Кроме того, Институт истории подготовит ролик под рабочим названием «Татары и единство разнообразий», посвященный истории татарского народа и его различным этнографическим группам, которые проживают почти на всей территории России.

«Мы пытаемся показать, что татарская нация достаточно большая и успешно проживает как на территории России, так и за пределами нашего государства», — отметил спикер.

У сотрудников есть также идея представить историю Казани в научно-популярной форме. «Это тоже вызовет большой интерес у туристов, которые сюда приезжают», — добавил он.