Институт истории имени Шигабутдина Марджани АН РТ выпустил анимационный ролик «История Казани»

О возникновении Казани существует множество легенд, из которых самая популярная – легенда о котле, который нечаянно утопила в реке знатная девушка. Принято считать, что Казань как поселение была основана в 1005 году. Эту дату историки и археологи утвердили на основании найденной при археологических раскопках у стен Казанского Кремля чешской монеты, которую относят к 929-930 году.

За свою 1000-летнюю историю Казань прошла путь от небольшой пограничной крепости Волжской Булгарии и ставки золотоордынского хана Улу-Мухаммеда до столицы автономной социалистической республики – ТАССР и современного Татарстана. История города пересекалась с судьбами многих великих деятелей разных эпох, среди них: Иван Грозный, Петр I, Екатерина II, Владимир Ульянов-Ленин, Лев Толстой, Федор Шаляпин и другие, пишет пресс-служба института.

Анимационный фильм создан в рамках грантовой поддержки Благотворительного фонда «Татнефть». Технический исполнитель – креативное агентство «Теория».