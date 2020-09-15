ИНСТРУКЦИЯ для организаторов образовательной акции «Татарча диктант»

26 сентября в 11:00 часов по всему миру пройдет образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке “Татарча диктант”.
Цель акции – повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским языком, самопроверка орфографических и грамматических ошибок, популяризация филологов и преподавателей татарского языка.
Каждому желающему организовать диктант нужно пройти регистрацию на сайте http://diktant.tatar/.
Порядок проведения акции:
1) Найти помещение для проведения диктанта;
2) Зарегистрироваться на сайте http://diktant.tatar/;
3) Собрать достаточное количество людей, которые будут писать диктант;
4) Найти людей, которые будут проверять диктант;
5) Скачать бланки с сайта и раздать участникам;
6) Проверить диктанты и опубликовать оценки на сайте.
Если желаете писать дома:
1) Зайти на сайт diktant.tatar;
2) Скачать бланк и распечатать;
3) Открыть онлайн трансляцию;
4)После написания отсканировать бланк и отправить его на почту tatarchadiktant@gmail.com либо в ватсап по нижеуказанным номерам:
— текст диктанта для Республики Татарстан +7 953-483-77-11
— текст диктанта для регионов РФ +7 903-066-70-12
— текст диктанта для стран зарубежья +7 937-405-21-28.