ИНСТРУКЦИЯ для организаторов образовательной акции «Татарча диктант»

Каждому желающему организовать диктант нужно пройти регистрацию на сайте http://diktant.tatar/.

Порядок проведения акции:

1) Найти помещение для проведения диктанта;

2) Зарегистрироваться на сайте http://diktant.tatar/;

3) Собрать достаточное количество людей, которые будут писать диктант;

4) Найти людей, которые будут проверять диктант;

5) Скачать бланки с сайта и раздать участникам;

6) Проверить диктанты и опубликовать оценки на сайте.

Если желаете писать дома:

1) Зайти на сайт diktant.tatar;

2) Скачать бланк и распечатать;

3) Открыть онлайн трансляцию;

4)После написания отсканировать бланк и отправить его на почту tatarchadiktant@gmail.com либо в ватсап по нижеуказанным номерам:

— текст диктанта для Республики Татарстан +7 953-483-77-11

— текст диктанта для регионов РФ +7 903-066-70-12

— текст диктанта для стран зарубежья +7 937-405-21-28.