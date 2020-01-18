Интенсивные курсы по основам Ислама для имамов провели в Саратовской области

При Соборной мечети города Новоузенск состоялись интенсивные курсы по основам Ислама для имамов и членов мусульманских религиозных организаций и групп Новоузенского, Алгайского, Краснокутского, Советского, Питерского и Энгельсского районов Саратовской области.

В семинарах приняли участие 60 человек . В течение пяти дней они изучали правила чтения священного Корана, хадисы пророка Мухаммада (мир ему) и основы мусульманского права. На практических занятиях слушатели курсов учились проводить исламские обряды – правила имянаречения, ведение пятничной проповеди, организация похорон и др.

Курсы были возобновлены после четырехлетнего перерыва, связанного с реконструкцией Соборной мечети г. Новоузенск. Теперь условия для учащихся намного улучшились – появился отдельный учебный класс с новым оснащением, столовая и увеличенный молельный зал.

Занятия проводили имам Новоузенской мечети Джамалетдин-хазрат Давлатов, имам-мухтасиб Питерского района Бердагали-хазрат Нуржанов, имам Алгайского района Серекбай-хазрат Ирканалиев и имам-хатыб с. Новопривольное Ровенского района Бекбулат-хазрат Айтуганов. Семинары вызвали большой интерес у обучающихся. За полученные знания и внимание к ним, они выразили огромную благодарность своим учителям и наставникам.

В день торжественного закрытия курсов мечеть Новоузенска посетили первый заместитель Муфтия Саратовской области, директор медресе «Шейх Саид» Расимхазрат Кузяхметов и первый заместитель главы администрации Новоузенского района по социальным вопросам Александр Шкрябин. Они выразили благодарность организаторам курсов за просветительскую работу. В частности, заммуфтия отметил, что такие занятия крайне необходимы для мусульманских религиозных деятелей из отдаленных районов, поскольку именно от знаний имама зависит качество его работа с населением.

После выступления гостей, всем учащимся были вручены подарки и сертификаты о пройденном обучении. Завершилось мероприятие совершением коллективного намаза и праздничным угощением.

Пресс-служба ДУМСО

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