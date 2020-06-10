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Интерактивная онлайн-школа по изучению татарского языка «Туган тел» Сарапула получила субсидию в 100 тыс. рублей

Интерактивная онлайн-школа по изучению татарского языка «Туган тел» Сарапула получила субсидию в 100 тыс. рублей

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Общество, Соотечественники, 10.06.2020 0 2

Проект Дворца культуры Электрон – Центра возрождения и развития национальных культур города Сарапула в числе победителей конкурсного распределения субсидий муниципальным образованиям в Удмуртской Республике на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики.

На средства субсидии в 2021 году в городе будет реализован социальный проект — Интерактивная онлайн-школа по изучению татарского языка «Туган тел». Сумма поддержки составит 100 000 руб.

Данный проект подразумевает создание онлайн – школы по изучению татарского языка с формированием электронной базы данных по изучению языка на ютуб канале.

Проект рассчитан на 5 месяцев, уроки будут проходить 2 раза в неделю на платформе ZOOM. Записи видео-уроков и методические материалы будут доступны всем пользователям в электронном формате в социальной сети проекта в ВКонтакте и на ютуб канале.

Реализация данного проекта позволит реализовать новый подход к изучению татарского языка и культуры татарского народа на практике.

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