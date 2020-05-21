Ирада Аюпова: «В марте и апреле онлайн-спектакли театров РТ посмотрели более 350 тыс. зрителей»

Министр культуры РТ Ирада Аюпова приняла участие в пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной VI Международному театрально-образовательному фестивалю-форуму «Науруз».

По словам Ирады Аюповой, переход учреждений культуры в онлайн-формат происходит по всему миру, и у него есть свои преимущества: расширилась география и увеличилось количество зрителей.

«Без зрителей мы очень скучаем, поэтому очень много мероприятий проводится в режиме онлайн. За два первых весенних месяца этого года спектакли театров Татарстана посмотрели более 350 тыс. человек. Если в марте–апреле прошлого года было 184 тыс. посещений театральных учреждений и посетителями в основном были жители или гости республики, то за март–апрель 2020 года — более 350 тыс. посещений. География зрителей существенно расширилась», — подчеркнула министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Онлайн-трансляции посмотрели люди, проживающие в США, Финляндии, Германии, Австралии, Японии и других странах. При этом интерес зрителей вызвали постановки не только театров столицы Татарстана, но и районов республики.

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