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Ирек Файзуллин назначен первым замглавы Минстроя РФ

Ирек Файзуллин назначен первым замглавы Минстроя РФ

в Новости, Слайдер, Главные новости, 23.01.2020 0

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ирека Файзуллина на должность первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
«Назначить Файзуллина Ирека Энваровича первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе, подписанным премьер-министром.

Ирек Файзуллин родился в Казани в 1962 году. С 2010 года он занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

realnoevremya.ru

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