Ирек Файзуллин назначен первым замглавы Минстроя РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ирека Файзуллина на должность первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Файзуллина Ирека Энваровича первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе, подписанным премьер-министром.

Ирек Файзуллин родился в Казани в 1962 году. С 2010 года он занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

realnoevremya.ru