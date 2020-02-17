Исчезающая уральская деревня поднимается с колен — возрождение Султаново в Челябинской области

За последние 20 лет в России исчезло больше 30 тысяч деревень и это число неумолимо растет.

Молодое поколение бежит в город от безработицы и неустроенности жизни. Но исчезающие деревни уносят с собой традиции народа, историю, труды, вложенные в землю.

Близка к исчезновению была и деревня Султаново Челябинской области. Её население за 10 лет сократилось с 265 человек до 140. Но в апреле 2018 года у деревни появилась надежда – в лице предпринимателя Камиля Хайруллина, который решил помочь своей малой родине. Он положил начало проекту по возрождению Султаново.

Проект рассчитан на 10 лет, планируется вложить в него более 50 миллионов рублей. Цель проекта: помочь создать 20 крепких самостоятельных хозяйств, которые в будущем будут развивать деревню.

Какие задачи ставит перед собой Камиль Хайруллин: построить дома для людей, готовых переехать в деревню и начать свое дело в области сельского хозяйства, оказать им финансовую, административную и юридическую поддержку, помочь в сбыте и реализации продукции.

Важная часть жизни деревни – это работа основных муниципальных заведений: садика, школы, медицинского пункта. Поэтому еще одна задача проекта – привлечь в Султаново многодетные семьи и необходимых специалистов, например, фельдшера.

Результаты работы проекта на январь 2020 года:

Построено 5 благоустроенных домов, в деревне появился высокоскоростной интернет, построена небольшая сыроварня, детская площадка.

В Султаново переехал первый фермер. Для нового фермерского хозяйства были закуплены коровы айширской породы, началось восстановление старой фермы, проводится рекультивация заброшенных полей.

На сыроварне появился опытный технолог-сыродел. Сейчас сыроварня производит 9 видов сыров, которые продаются в магазинах Екатеринбурга и Челябинска.

Вместе с Камилем Хайруллиным идет работа над строительством большой новой сыроварни. Благодаря этому, появятся дополнительные рабочие места, фермеры получат хороший доход от регулярного сбыта сырья, а натуральная продукция станет доступнее для всех желающих.

Как будет развиваться проект в будущем, зависит от тех, кто переедет в Султаново и станет будущим этой деревни. Поэтому Камиль Хайруллин готов предоставить желающим самые лучшие условия: обеспечить благоустроенным домом, помочь делу набрать обороты, оказать всю посильную поддержку. Мы приглашаем поучаствовать в проекте фермеров, сыроделов, фельдшеров, многодетные семьи и всех, кто видит свою жизнь и развитие в деревне. Может, именно вы измените будущее российских деревень!

Факты о Султаново:

Деревня Султаново расположена в Кунашакском районе Челябинской области на берегу озера Сагишты. Дата основания деревни неизвестна, впервые она указана в «Атласе Шадринского уезда» начале 19 века. Население – около 140 человек. В Султаново есть детский сад, начальная школа, фельдшерско-акушерский пункт, клуб, магазин, отделение почты. Расстояние от Челябинска — 80 км, и 160 км от Екатеринбурга.

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