Исполнилось 111 лет со дня рождения поэта-фронтовика Фатиха Карима

Исполнилось 111 лет со дня рождения татарского поэта Фатиха Карима. В 1945-м году он погиб в боях под Кёнигсбергом. До Победы оставалось всего три месяца. Лейтенант Фатих Карим служил сапёром, сражался на передовой до самого последнего дня.

В роковом бою он получил три ранения, одно из которых оказалось смертельным. На момент смерти ему было 36 лет. Лейтенанта Карима похоронили в братской могиле. Позже прах поэта и его товарищей перенесли к мемориалу в Багратионовске. От прошлого захоронения осталась только табличка, которую советские воины сделали из подручных материалов сразу после битвы.

ОКСАНА МОЛЕВА, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК СЕКТОРА ИСТОРИИ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:

— Когда он погиб, семья, Кадрия Ишукова, его жена, и две дочери получили похоронку. Но, к сожалению, место захоронения не было известно. И как они ни искали, найти не могли. И только в 1956-ом году могила была найдена. Были найдены две эти таблички.

Фатих Карим погиб когда ему было 36 лет. За боевые заслуги награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. Во время войны поэт написал около 150-ти стихотворений, восемь поэм, две повести и пьесу. Произведения публиковались во фронтовых газетах.

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