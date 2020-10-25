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«Истории людей и земли»

«Истории людей и земли»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 25.10.2020 0 4

Издание «Век испытаний и побед. Истории людей и земли» выложено в открытый доступ на сайте Минсельхозпрода Татарстана.

Это первая в своём роде попытка обобщения столетней истории становления отрасли сельского хозяйства, неразрывно связанной с историей республики, вековой юбилей которой отмечается в этом году. Книга посвящена людям, которые ценой неимоверных усилий обеспечивали и обеспечивают продовольственную безопасность нашего края.

«В этом издании можно найти много интересной и полезной информации, которая будет бережно храниться и передаваться из поколения в поколение как документальное свидетельство нашей национальной чести и гордости», — сообщает пресс-служба министерства.

http://100tatarstan.ru

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