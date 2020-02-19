Историк Дамир Исхаков: «Мы должны понимать, что татарский народ един в формировании»

В программе «Татарлар» на телеканале «Новый век» выходит в эфир тематический цикл об истории возникновения и судьбе татарского народа. На этой неделе участники программы обсудили проблемы этнического разделения нации.

Политолог Руслан Айсин отметил, что у татар издавна были свое государство, язык, а народ был образован и религиозен. «У нас есть национальное и политическое самосознание. Даже у некоторых многочисленных народов нет политического самосознания. Это говорит о бедности их истории», — сказал он.

Также Айсин отметил, что в древние времена термина «цивилизация» не существовало, а возник он в XVIII веке благодаря французам. «Сначала появилось понятие государственности и только потом цивилизации. Значит, оно заложено в нас», — считает политолог. По его мнению, разделение татар на астраханских и сибирских — это всего лишь территориальное разделение, и оно никак не являлось этническим.

«Некоторые недалекие люди говорят: „Мы мишары, мы живем там-то“. Русские ведь не говорят, что они камчатские русские, например. Нужно помнить: мы — один народ, единый народ. Нужно мыслить, исходя из этой позиции», — подчеркнул Руслан Айсин.

Историк, этнолог Дамир Исхаков отметил, что татары состояли из разных племен. «Часто наши соседи — казахи, ногаи — говорят: „У вас ведь нет племени“. Они у нас были, но когда народ перешел на оседлый образ жизни, племена исчезли, но остались их следы. Мы должны учитывать это, когда пишем историю», — настаивает Исхаков.

Ученый отметил, что основа казанских, касимовских, астраханских, крымских, сибирских татар общая, а первое слово в названиях ханств означало лишь название столицы. «Различия есть, но язык един. Мы должны понимать: наш народ един в формировании. Татарский язык — единый язык, и есть его диалектальные варианты. Кто-то говорит, что татары — это неестественный этнос, но мы сумели сохранить единство, хоть и проживаем на огромных территориях», — сказал историк. tatar-inform.ru