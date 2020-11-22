Историк из Казани Зуфар Махмутов пишет монографию о татарах Казахстана

Не так давно прошедшая в Кокшетау презентация нового издания Зуфара Махмутова, кандидата исторических наук из г. Казани – «История татар Кокшетау и Акмолинской области» – очередная ступень в его многоплановой задумке написать свое исследование по истории татар Казахстана. В создание исторической монографии вложен огромный труд, анализ и исследование объемного круга источников – статистических и документальных материалов, периодических изданий различных пластов во времени… А еще – встречи, интервью, воспоминания и, конечно же, материалы из архивов. Так что его исследования можно назвать уникальными и не имеющими аналогов. Родом молодой историк из Казахстана. Он родился в г,Петропавловске.

В 2006 году с отличием окончил исторический факультет Казанского госуниверситета Татарстана и уже через три года защитил кандидатскую диссертацию на соискание кандидата исторических наук. В 2014 г. Зуфар Александрович прошел обучение в магистратуре Московской высшей школы социальных и экономических наук и Манчестерского университета. В настоящее время З.Махмутов – старший научный сотрудник Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, г. Казань. Он является автором монографий по истории татар Казахстана (Петропавловск, Астана, Кокшетау).

А это – интервью с историком из г. Казани о последних исследованиях.

– Зуфар Александрович, что подвигло Вас заниматься историей татар Казахстана?

– В студенческие годы я прочел сборник очерков журналиста Раисы Бикмухаметовой «Татары на Севере Казахстана», где описывается история татар Петропавловска. В книге упоминались мои родственники и предки (я сам родился в Петропавловске). Это вызвало у меня огромный интерес. Когда стал вопрос о выборе темы для дипломной работы, я уже не сомневался, что она будет посвящена именно татарам Петропавловска. Чем больше занимался темой историей татар Петропавловска, тем больше меня интересовали и татары других соседних городов Казахстана: Кокшетау, Нур-Султана, Костаная и т.д.

– Какими источниками пользовались? И легко ли было “добывать” редкие факты, информацию и документы?

– Для хорошего исследования необходимо изучить большое количество архивных источников и литературы. Дореволюционные материалы по истории татар Кокшетау и Акмолинской области хранятся в архивах Алматы, Омска и Уфы, советского периода ̶ в самом Кокшетау, Петропавловске, «Добывать» редкие факты не просто, но очень интересно. Дело в том, что, когда заказываешь дело в архиве, понятия не имеешь, будет ли там для тебя полезная информация. И если находишь ее в деле, радуешься, как рыбак, поймавший огромную рыбу.

– Назовите самые яркие эпизоды из жизни татар нашего края, которые особенно запали в душу…

– Яркими и, к сожалению, трагичными в истории татар Кокшетау и Акмолинской области являются судьбы репрессированных, в том числе Ибрагима Салахова, Адия Мифтахутдинова и других. Это были великие люди, которые совершенно необоснованно и несправедливо оказались в сталинских жерновах. Восхищает мужество и внутренняя сила Ибрагима Салахова, который, несмотря на все тяжелые жизненные испытания, сохранил доброту и душевное сияние.

– Имея небольшой опыт книгоиздания, знаю, сколь велик затратный механизм. А что взамен?

– В книгоиздании, сборе материала мне помогает огромное количество людей, и это здорово – работать в коллективе единомышленников, по крупицам реконструируя такую богатую историю. Я занимаюсь любимой работой и счастлив, что благодаря общей помощи есть такая возможность.

– Вы в Казахстане не впервые. Какую закономерность можете отметить в жизни татар страны?

– Исторически татары в Казахстане старались селиться компактно, помогая друг другу. Вместе строили мечети и содержали медресе, открывали благотворительные организации для помощи нуждающимся…Отрадно видеть, что и сейчас есть люди, которые тратят деньги на благотворительность. Так на деньги Идриса Кузахметова была построена мечеть в Имантау…Многие татарские предприниматели Кокшетау на регулярной основе помогают татарскому центру…

– В завершении традиционный вопрос. Ваши планы на будущее?

– Сейчас идет работа над историей татар Костаная… А это экспресс-интервью. Здесь надо отвечать очень коротко.

– Ваша настольная книга?

– Михаил Лабковский – «Хочу и буду».

– Много ли у Вас друзей и за какое качество цените их превыше всего? – Хороших друзей много не бывает, рад, что они у меня есть. Из качеств ценю преданность.

– Какой у Вас характер?

– Сложный.

– Чем занимаетесь на досуге?

– Спортом.

– Если бы оказались на необитаемом острове, какие три вещи взяли бы с собой?

– Воду, спички и сигнальный пистолет. Постараюсь сделать все, чтобы пожить побольше …

Лариса АИТОВА Кокшетау, Казахстан