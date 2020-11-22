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Историк из Казани Зуфар Махмутов пишет монографию о татарах Казахстана

Историк из Казани Зуфар Махмутов пишет монографию о татарах Казахстана

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Международные отношения, Общество, Соотечественники, 22.11.2020 0

Не так давно прошедшая в  Кокшетау  презентация нового издания Зуфара Махмутова, кандидата исторических наук из г. Казани – «История татар Кокшетау и Акмолинской области» – очередная ступень в его многоплановой задумке написать свое исследование по истории татар Казахстана. В создание исторической монографии вложен огромный труд, анализ и исследование объемного круга источников – статистических и документальных материалов, периодических изданий различных пластов во времени… А еще – встречи, интервью, воспоминания и, конечно же, материалы из архивов. Так что его исследования можно назвать уникальными и не имеющими аналогов.      Родом молодой историк из Казахстана. Он родился в г,Петропавловске.

В 2006 году с отличием окончил исторический факультет Казанского госуниверситета Татарстана и уже через три года защитил кандидатскую диссертацию на соискание кандидата исторических наук.      В 2014 г. Зуфар Александрович прошел обучение в магистратуре Московской высшей школы социальных и экономических наук и Манчестерского университета.      В настоящее время З.Махмутов – старший научный сотрудник Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, г. Казань. Он является автором монографий по истории татар Казахстана (Петропавловск, Астана, Кокшетау).

А это – интервью с историком из г. Казани о  последних исследованиях.

–  Зуфар Александрович, что подвигло Вас заниматься историей татар Казахстана?

– В студенческие годы я прочел сборник очерков  журналиста Раисы Бикмухаметовой «Татары на Севере Казахстана», где описывается история татар Петропавловска. В книге упоминались мои родственники и предки (я сам родился в Петропавловске).  Это вызвало у меня огромный интерес. Когда стал вопрос о выборе  темы для дипломной работы, я уже не сомневался, что она будет посвящена  именно татарам Петропавловска. Чем больше занимался темой историей татар Петропавловска, тем больше меня интересовали и татары других соседних городов Казахстана: Кокшетау, Нур-Султана, Костаная и т.д.

– Какими источниками пользовались? И легко ли было “добывать” редкие факты, информацию и документы?

– Для хорошего исследования необходимо изучить большое количество архивных источников и литературы. Дореволюционные материалы по истории татар Кокшетау и Акмолинской области хранятся в архивах Алматы, Омска и Уфы, советского периода   ̶  в  самом Кокшетау, Петропавловске,  «Добывать» редкие факты не просто, но очень интересно. Дело в том, что, когда заказываешь дело в архиве, понятия не имеешь,  будет ли там для тебя полезная информация. И если находишь ее в деле, радуешься, как рыбак,  поймавший огромную рыбу.

– Назовите самые яркие эпизоды из жизни татар нашего края, которые особенно запали в душу…

– Яркими и,   к сожалению, трагичными в истории татар Кокшетау и Акмолинской области являются судьбы репрессированных,  в том числе Ибрагима Салахова, Адия Мифтахутдинова и других. Это были великие люди, которые совершенно необоснованно и  несправедливо оказались в сталинских жерновах. Восхищает  мужество и внутренняя сила Ибрагима Салахова, который, несмотря на все  тяжелые жизненные испытания,  сохранил доброту и душевное сияние.

– Имея небольшой опыт книгоиздания, знаю, сколь велик затратный механизм. А что взамен?

– В книгоиздании, сборе материала мне помогает огромное количество людей, и это здорово – работать в коллективе единомышленников, по крупицам реконструируя такую богатую историю. Я занимаюсь любимой работой и  счастлив, что благодаря общей помощи есть такая возможность.

– Вы в Казахстане не впервые. Какую закономерность  можете отметить в жизни татар страны?

– Исторически татары в Казахстане старались селиться компактно, помогая друг другу. Вместе строили мечети и содержали медресе, открывали благотворительные организации для помощи нуждающимся…Отрадно видеть, что и сейчас есть люди, которые тратят деньги на благотворительность. Так на деньги Идриса Кузахметова  была построена  мечеть в Имантау…Многие татарские предприниматели Кокшетау на регулярной основе помогают  татарскому центру…

– В завершении традиционный вопрос. Ваши планы на будущее?

– Сейчас идет работа над историей татар Костаная…   А это экспресс-интервью. Здесь надо отвечать очень коротко.

– Ваша настольная книга?

– Михаил Лабковский  –  «Хочу и буду».

– Много ли у Вас друзей и за какое качество цените их превыше всего?     – Хороших друзей много не бывает, рад, что они у меня есть. Из качеств ценю преданность.

– Какой у Вас характер?

– Сложный.

–  Чем занимаетесь на досуге?

–  Спортом.

– Если бы оказались на необитаемом острове, какие три вещи взяли бы с собой?

– Воду, спички и сигнальный пистолет. Постараюсь сделать все, чтобы пожить побольше …

Лариса АИТОВА Кокшетау, Казахстан 

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