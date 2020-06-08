История мусульманской семьи в истории Алчевска

Рождение города Алчевска и его главного предприятия, металлургического комбината, неразрывно связано с судьбами сотен горожан. Сегодня очень важно собрать по крупицам всё, что связано с комбинатом и городом, чтобы передать подрастающему поколению историю необычного грандиозного региона Донбасса. Алчевск и его металлургический комбинат стали единой благоприятной инфраструктурой, где складывались судьбы людей и семей нынешнего поколения горожан. Благодаря усилиям алчевских металлургов, наш комбинат стал флагманом металлургической промышленности мирового содружества.

До революции, когда только начиналось строительство металлургического завода и стали возводиться первые жилые бараки, сюда, в будущий Алчевск, потянулись обозы с людьми. Ехали переселенцы со всех концов российской империи. Не остались в стороне и татары Поволжья и Татарии. Людям хотелось работы, заработка, определённой оседлости. Конечно, ехали на время, только заработать. Однако так крепко приживались и пускали глубокие корни, что о возвращении переставали и думать.

Нынешнее поколение пожилых татар, жителей Алчевска, хорошо помнит рассказы дедов и прадедов о создании в 1895 году по инициативе Алексея Кирилловича Алчевского нового Донецко-Юрьевского металлургического общества (ДЮМО), которое начало строить возле станции Юрьевка в двух километрах от волостного села Васильевка (теперь это микрорайон Алчевска) крупный по тому времени металлургический завод.

Слухи о заводе, называвшемся «ДЮМО», быстро распространились по пространству России. Это не случайно. Строившийся завод правомочно принял на себя наименование основанного А.К.Алчевским общества. Да и марка, выбитая на изделиях (четыре буквы – ДЮМО – на фоне двух скрещенных молотков, заключённых в круг) способствовала этому.

К заводу хлынули безземельные и разорившиеся крестьяне украинских губерний – Екатеринославской, Полтавской, Черниговской. На стройку прибывали артели из Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Минской, Могилёвской и других губерний России и Белоруссии. Они размещались в селе Васильевке, да на хуторе Должик.

Народ сходу втягивался в работу, одновременно и обустраиваясь. Завод неимоверно быстро разрастался, ускорялись и темпы производства. Необходима была дисциплина. Администрация ДЮМО всячески старалась интенсифицировать процесс производительности труда. Устанавливались премии за перевыполнение норм выпуска продукции. Необходимо было и объединять людей, создавать условия благополучного духовного и общественного воспитания. Вот тогда-то Администрация завода решила выделить деньги на строительство церкви и мечети.

Недалеко от заводского забора был заложен фундамент первой алчевской мусульманской мечети (в те годы, по признаку назначения, она именовалась как молельный дом). Прежде всего, необходимо было сохранить веру и принадлежность к мусульманству. Для строительства мечети специально отбирали крепкие и объёмистые брёвна. С самого начала всенародного труда был избран мулла. Им стал Хансиваров Шайхи Садык, 1884 года рождения, татарин по национальности, мусульманин по вероисповеданию. Он имел документ об окончании учительской семинарии.

Были возрождены в новых условиях духовные традиции татарского народа, стали проводиться национальные праздники, возникали новые семьи по языку общения. Служба велась на татарском языке. (Найдена у родственников Шайхи Садыка Хансиварова Регистрационная карта работника культа за № 14, выданная в Алчевской райадминистрации 25.02.1926г., в которой отмечено, что в 1933 г. ему выдан паспорт). Родился Шайхи Садык в селе Решетино Пензенской области.

Вместе с Шайхи Садыком в наши края приехала и его жена – Айникамаль. Родом она была из богатой купеческой семьи. Когда молодой Шайхи познакомился с ней, то, по мусульманскому обычаю, надо было засвидетельствовать сватовство. Как и полагается, одевшись в парадную форму, будущий зять явился к отцу невесты. Чем-то не понравился жених. Отец невесты откровенно отказал в просьбе выдать за него дочку. Только обмолвился, что мечтает о богатом женихе. Когда после церемонии сватовства отец поинтересовался у дочери об её отношении к молодому избраннику, то, к удивлению своему, услышал, что она любит его за смелость, честность и надёжность. Решил тогда отец девушки приглядеться к молодому человеку.

Через некоторое время он пригласил его к себе домой и дал своё благословение на свадьбу. Была очень пышная свадьба и, казалось, счастливое и беззаботное будущее семьи Хансиваровых определилась. Очередным ударом для тестя стало желание зятя с семьёй ехать на Донбасс устраивать самостоятельную жизнь. Услышав о строительстве в донецкой степи крупного металлургического завода, о причастности к строительству очень богатого промышленника и купца А.К.Алчевского, не раздумывая, дал согласие. Разрешил дочери ехать с зятем, полагаясь на его деловые качества. К тому времени, имея духовное мусульманское образование, Шайхи Садык Хансиваров приехал к строящемуся заводу в качестве муллы.

Шайхи Садык обратил внимание на своих единоверцев, которым негде было выполнять религиозные ритуалы. Нужна была мечеть. Обратился с просьбой к руководству завода. Долго ждать ответа не пришлось… Разрешили… К удивлению, определили, что мечеть надо строить на территории завода, чтобы не отвлекать рабочих хождением на большие расстояния от производства. Методом хашара (всенародной стройки) в считанные дни возвели стены будущего молельного дома. Очевидцы и свидетели рассказывали своим детям, что мулла Шайхи Садык разъезжал на фаэтоне по окрестным сёлам и посёлкам в поисках строительного материала и необходимой утвари. Своей доступностью и простотой мулла быстро завоевал уважение и почёт.

Вскоре провели мероприятие по открытию молельного дома и отслужили первую молитву. Руководство завода выразило удовлетворение по поводу появления очага мусульманской духовной культуры на территории завода.

Мулла Шайхи Садык оказался очень деятельным и инициативным. Он обращался к Администрации завода за финансовой помощью, чтобы приобрести для мечети хозяйственную утварь. Отказа никогда не было. Если намечались знаковые мусульманские праздники, то рабочим разрешалось не выходить на смену. Предусматривалась система взаимозаменяемости. Конечно, всё происходило весьма стихийно, в форме административного волеизъявления, но отказов и возмущений не следовало. Ведь были праздники мусульманские, а также христианские. Религиозные общины жили в мире и согласии. Администрация завода всегда могла опереться на поддержку муллы или святого отца.

Сложился при заводе ещё один стереотип благоприятствования: все мусульмане жили одной общиной, да ещё и на одной территории. Она называлась кондукторским двором (буквально недалеко от проходной завода). Рабочие размещались в одноэтажных бараках, с общими кухнями и местами для массовых сборищ. Особые мероприятия и праздники всегда отмечались большой и единой семьёй. Пели национальные песни, кружились и приплясывали под звонкую музыку гармони. Слышалась мелодия курая (национальная дудочка, отличающаяся определённой длиной). Только вот со временем, как вспоминает старшее поколение, это всё забылось. Сейчас, как редкий факт, можно иногда услышать мелодию гармони «Тальянка», исполняемую весьма пожилым человеком (мало кто знает, что «Тальянка» — это название инструмента, означавшее первоначально «Итальянка», ведь завезена гармонь в Россию была из Италии).

Бывший кондукторский двор ныне разрушен. Нет и мусульманской мечети. Со временем деревянные строения обветшали, стали разваливаться. А темпы роста завода, превращавшегося в огромную металлургическую индустрию, потребовали новых площадей. Увеличивалась и численность мусульман в городе. Надо было думать о более большом и просторном помещении. Да это и естественно. Ведь улучшались условия жизни людей, многие обзаводились семьями и уже не помышляли о возвращении в родные места. И сегодня, уже представители молодого поколения мусульман приходят на улицу, где находился молельный дом и бывший кондукторский двор, чтобы увидеть исторические места родоначальников своего поколения. Много добрых слов слышат о первом наставнике алчевских мусульман – Шайхи Садыке Хансиварове.

Семья Шайхи Садыка и Айникамаль был многодетная. Шестеро детей стали продолжателями славного рода.

До недавнего времени в Перевальске проживала невестка Шайхи Садыка – Малика Емельяновна Хансиварова (в девичестве Бареева Малика). К сожалению, Малика апа недавно скончалась. Желая ей упокоения в Раю Всевышнего, хочется выразить слова признательности за воспоминания о своих родственниках, вклад которых в развитие города Алчевска вспоминается жителями с огромнейшей благодарностью.

Она помнила имена всех детей первого муллы Алчевска – Магинюру, Назифу, Афифю, Камиля, Шамиля, Фатиха. Малика Емельяновна родилась как раз на кондукторском дворе и вспоминала своё детство в окружении детей татар, азербайджанцев, евреев, русских, украинцев. Проживали как одна семья, где заботы одного становились заботами всех и каждого.

Малика апа подробно рассказывала о судьбе Камиля Хансиварова, который родился в 1917 году, сына Шайхи Садыка, начавшего трудовую деятельность на заводе. Как опытного работника конструкторского отдела завода, его направили в Ленинград для учёбы в институте, чтобы получил высококлассное образование и вернулся на завод. Не пожелал Камиль учиться металлургическому ремеслу, а поступил в медицинский институт. С детства мечтал быть медиком. Судьба его сложилась трагически. В 1941 году, во время боевых действий на Ладожском озере пришлось ему делать срочную операцию на корабле, перевозившем раненых. В это время произошёл налёт фашистской авиации. В результате прямого попадания снаряда на корабль, 7 сентября 1941 года Камиль Шайхутдинович Хансиваров погиб. На одной из плит мемориала погибшим металлургам на площади Карла Маркса, недалеко от проходной комбината, высечено имя Камиля Хансиварова, нашего земляка, участника Великой Отечественной войны.

Боевым лётчиком на фронтах Великой Отечественной войны сражался с фашистами родной брат Камиля Шайхутдиновича – Шамиль. Перед войной Шамиль поехал к Камилю в гости в Ленинград. По настоянию старшего брата поступил в военное училище. С первых дней войны оказался на передовой. Участвовал в боевых сражениях и операциях с врагом. О его подвигах свидетельствуют военные ордена и медали, среди которых медали «За отвагу».

Малика Емельяновна с теплотой вспоминала родную тётю, Каймю Сафарову, которая трудилась на алчевском хлебозаводе. Каймя стала последователем стахановского движения, была приглашена в Москву на встречу стахановцев разных профессий большой советской страны с И.В.Сталиным. К сожалению, подробно об этой встрече никто рассказать не может. Но, думается, и эта небольшая, но содержательная страница истории рода Хансиваровых когда-нибудь станет известна детально.

В Перевальске проживает и внучка Шайхи Садыка – Ася. У неё необычная судьба. Аллаху было угодно, чтобы она проработала 35 лет на одном алчевском предприятии – на Перевальском мясоперерабатывающем заводе. В 80-е годы за безупречную и долголетнюю работу, систематическое перевыполнение дневной нормы плана, была награждена Орденом Трудовой Славы III степени. Сейчас на заслуженном отдыхе, воспитывает детей и внуков.

В частном предприятии «Интер» города Перевальска работает правнучка Шайхи Садыка – Наталья Хансиварова. 11 ноября 2008 года у неё родился сын Вахид – праправнук первого алчевского муллы.

Раз рождаются сыновья, значить и роду будет заслуженное продолжение!

Встреча автора публикации с Маликой Емельяновной завершилась приятной неожиданностью. У неё оказались фотографии, да ещё и уникальные, — героев данного повествования. Очень хочется, чтобы земляки – татары порадовались славной историей большого донецкого региона и увидели лица тех, с кем определённым образом связана история города Алчевска и металлургического комбината, а вместе с ними и история Донбасса.

Ф.С.Карачурин, руководитель Алчевского городского татарского культурного центра «Тан»