История одного подвига: как Михаил Девятаев нарушил планы Гитлера и повернул ход войны

Герой. В 2020 году это слово скорее связано с комиксами и фантастическими фильмами, чем с реальными подвигами. Нынешние мальчишки без труда расскажут о суперспособностях мускулистого Тора, похождения Человека-Паука или приключениях «гения, миллиардера, плейбоя, филантропа» Железного Человека.

Три четверти века назад, после разрушительной Великой Отечественной войны, герои были совсем другие. Без красивых костюмов — от цветастого трико в холодном и грязном окопе под проливным дождем мало толку. Без суперспособностей — если не считать таковыми желание защитить Родину от захватчиков и готовность пожертвовать всем, в том числе собственной жизнью, ради Победы. Без тугих кошельков или красивых машин — но с верой в дружбу и уверенность в том, что товарищ рядом в случае чего подставит плечо.

Одним из таких, настоящих Героев, был Михаил Девятаев. Родился он в 1917 году в поселке Торбеево Пензенской губернии в семье крестьянина. Семья была многодетной — будущий Герой Советского Союза оказался 13-м ребенком.

После седьмого класса Девятаев оправился в Казань, где в 1938 году окончил Казанский речной техникум, а также занимался в аэроклубе, работая помощником баркаса на Волге. Был призван в Красную Армию, в 1940-ом окончил Первое Чкаловское военное авиационное училище им. Ворошилова. Стал лётчиком.

В первый же день войны, 22 июня 1941 года, оказался на фронте. Спустя два дня, в воздушном бою под Минском, открыл счет сбитых самолетов противника, подстрелив пикирующий бомбардировщик Junkers Ju 87.

В сентябре 1941 года Девятаев, возвращаясь с задания, был атакован фашистскими истребителями. Одного нападавшего летчику удалось сбить, но при этом он и сам получил ранение. После госпитализации пилот оказался в тихоходной авиации — в ночном бомбардировочном полку. Но в 1944-ом вновь сел за штурвал истребителя.

Вечером 13 июля 1944 года — роковой вылет. Группа истребителей Р-39 срочно отправлена в район Львова для отражения налета вражеской авиации. Девятаев подбит, самолет объят пламенем. В последний момент летчику удалось покинуть пикирующую машину с парашютом. Прыжок оказался не самым удачным — пилот ударился о стабилизатор, потерял сознание и приземлился на захваченной противником территории. Попал в плен.

Уже в августе Девятаев вместе с группой военнопленных совершил первую попытку побега. Безуспешно.

В наказание беглецов объявили смертниками и отправили в лагерь Заксенхаузен, затем — на остров Узедом, где шли разработки нового оружия Третьего рейха — крылатых ракет «Фау-1» и баллистических ракет «Фау-2».

В феврале 1945-го Девятаев вновь предпринимает попытку побега. Десять советских военнопленных захватили бомбардировщик Heinkel He 111, завели моторы, и попытались взлететь. Но не вышло — штурвал самолета не отклонялся, машина отказывалась подниматься в воздух.

— Штурвалом сдавливает грудную клетку. У меня мысль появилась — там сели на посадку два самолета. Думаю, врежусь, живым поддаваться нельзя, потому что собаками рвать будут. Думаю, врежусь, сгорю на ходу. Но здесь меня осенило, что триммер руля на посадку поставлен. Ребятам кричу — давите на штурвал. Двое стали помогать мне, колонку руля высоты отодвинули в переднее положение. Хвост поднялся, перешел в колесный пробег. После нескольких ударов колесами шасси о взлетную полосу, самолет отделился от земли и пошел набор высоты, — вспоминал в кинохронике сам Девятаев.

Догонять беглецов отправили истребитель, но без знания курса найти его не удалось. У линии фронта самолет обстреляли советские «зенитки», поэтому было принято решение совершить вынужденную посадку. Краденый бомбардировщик сел на брюхо южнее деревни Голлин в Польше.

Помимо чудесного спасения, побег Девятаева имел и огромное стратегическое значение. Командование советских войск получила сведения о засекреченном центре, где производились ракеты. За помощь в создании первой советской ракеты Р-1 (копии немецкой «Фау-2»), летчик был представлен к званию Героя Советского Союза.

Девятаев был уволен в запас в ноябре 1945 года. Работал дежурным в Казанском речному порту, затем стал капитаном катера. А позже одним из первых возглавил экипаж отечественного судна на подводных крыльях. До последних дней Герой жил в Казани — бюст Девятаеву установлен на Арском кладбище в ноябре 2003 года, в первую годовщину его смерти.

В феврале 2020 года в Санкт-Петербурге режиссер Тимур Бекмамбетов начал работу над полнометражным фильмом о подвиге Девятава. В мае команда должна была приехать в Казань для съемок сцен тыловой жизни летчика. В основу картины положена книга воспоминаний самого Героя — «Побег из ада».

— Девятаев улетел на самолете, в котором были секретные документы баллистических ракет. Немцы уже были готовы запускать их, а они доставали бы и до Америки, и до Европы. Если бы это случилось, то война могла бы закончиться по-другому. Нам нужно рассказать правду о том, что Девятаев спас от фашистов и европейцев, — рассказывал режиссер, отмечая, что выпустить картину планируется не только на русском, но и на английском языке.

Релиза фильма, однако, ожидать в ближайший год не стоит — процесс создания кино весьма трудоемок.

kazanfirst.ru