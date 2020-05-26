Историю татарского костюма расскажут книги Лаишевской библиотеки

История создания татарского национального костюма прошла довольно длинный путь. Но, несмотря на это, традиции народа сохранились и поныне.

Лаишевская библиотека предлагает вашему вниманию книги:

«Татарский костюм», автор С. В. Суслова. Монография посвящена истории формирования народного костюма волго-уральских татар, особенностям генезиса его этнорегиональных комплексов (казанских, татар-мишар, кряшен). В работе представлена и художественная реконструкция утраченных донациональных и нескольких средневековых форм костюма. Здесь показаны пути формирования общенационального татарского костюма и выявлены современные тенденции его трансформации.

«Татарский народный орнамент», автор Ф. Валеев. Книга является уникальным сводом татарского народного орнамента, раскрывает все виды узоротворчества народа, в том числе архитектурный декор и монументальную резьбу по камню. Здесь также раскрываются такие виды декоративно-прикладного искусства, как кожаная мозаика, вышивка, ткачество, ковроделие, золотое шитье, ювелирное искусство, художественный металл, оформление народного жилища. Материал может быть весьма полезен как методическое и практическое пособие для художников, архитекторов, дизайнеров, мастеров народных промыслов. Книга предназначена для всех интересующихся искусством, культурой и историей татарского народа.

«Магия узора», автор Н. Г. Сергеева. Книга знакомит читателей с татарским декоративно-прикладным искусством, в частности с национальным орнаментом, который проявил себя в кожаной мозаике, вышивке, ювелирном искусстве, керамике, каллиграфии и т. д. Также здесь представлены мастер-классы по изготовлению калфака, тюбетейки.

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