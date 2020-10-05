Итоги конкурса детского рисунка «Любимый Татарстан» среди участников из Санкт-Петербурга

По результатам онлайн-конкурса детского рисунка «Любимый Татарстан- 2020» среди участников из Санкт-Петербурга дипломами победителей награждены:

Анигеев Дмитрий (МООИ «Родничок надежды»), Ян Елизавета, Диарова Лейла, Теляшов Ильдар, Аббазова Милана, Хамзина Неля (ИЗО-студия «Кудрово»).

Грамотами по номинациям отмечены: Пелевин Олег (МООИ «Родничок Надежды»), Викторова Екатерина (г.Тосно), Мирзоев Абубакр (Культурный центр «Красное Село»), Жук София (г.Тосно), Волкова Динара, Сафиуллина Алия, Кензина Ляйсан и Кензина Сафия, Рашитова Айнур и Рашитов Султан.

В номинации «самый юный участник-подарок Татарстану» отмечена Газизова Эвелина (6 лет), в номинации «Оригинальный образ. Алтын чач» Николашкина Ксения (12 лет), в номинации «Родная природа» Герасим Ксения (14 лет).

Призом жюри онлайн-конкурса детского рисунка отмечена работа Кузмишиной Люды (8 лет) «Музей в городе Тосно» в номинации «Авторский рисунок». За участие в Мастер-классах отмечены Эминовы Оксана и Милана (в номинации «К 75-летию Великой Победы») и Тимур Мифтахутдинов (в номинации «Петербургские мотивы»).

Благодарственными письмами за участие в открытом онлайн-конкурсе детского рисунка «Любимый Татарстан» отмечены:

Администрация Межрегиональной общественной организации инвалидов «Родничок надежды» в лице президента Жилевич Риммы Ибрагимовны.

Администрация и педагоги Авторской художественной школы города Тосно

Администратор «Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Николашкина Линара Анваровна.

Администрация Культурного центра «Дом Алимова», Санкт-Петербург, Красное Село.

Общественная организация татарских женщин «Ак калфак — Нева», председатель Рашитова Фирая Рашитовна.

Газизова Алия Махмудовна, общественный деятель «Ак калфак Нева» за участие в организации мастер-класса «Татарские узоры» в Культурном центре «Дом Алимова» (Красное село).

Онлайн-конкурс детского рисунка «Любимый Татарстан» организован Союзом творческих деятелей при Постоянном представительстве Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при активном участии председателя жюри конкурса, Заслуженного деятеля искусств РТ Абдуллиной Винеры Завиевны, модератора онлайн конкурса, члена Союза художников России и РТ Вахитова Ильдуса Анасовича; куратора выставки, члена Международной Ассоциации искусствоведов (АИС) и члена СПб СХ Бахтиярова Руслана Анатольевича, членов жюри Роберта Мифа, Эльмиры Мустафиной, Фариды Гренда, Елены Сайтбагиной. Организатор онлайн выставки-конкурса детского рисунка «Любимый Татарстан», член СПб СХ и РТ Бахтиярова Сания Мифтяховна.

tatspb.tatarstan.ru