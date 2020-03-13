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IX всероссийский сход предпринимателей татарских сел отменяется

IX всероссийский сход предпринимателей татарских сел отменяется

в Новости, Слайдер, Общество, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, Всероссийский сход предпринимателей татарских сел, 13.03.2020 0 210

IX всероссийский сход предпринимателей татарских сел, который должен был состояться 19-21 марта 2020 года, отменяется. Это связано со специальным режимом, введенным из-за риска проникновения коронавируса.

Как известно, Республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова ввел в республике особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля. Режим включает ограничение массовых мероприятий и отмену зарубежных командировок госслужащих.

Напомним, IX всероссийский сход предпринимателей татарских сел предусматривал сбор 900 представителей малого бизнеса и руководителей фермерских хозяйств из 39 регионов Российской Федерации, а также из Татарстана.

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