IX всероссийский сход предпринимателей татарских сел отменяется

IX всероссийский сход предпринимателей татарских сел, который должен был состояться 19-21 марта 2020 года, отменяется. Это связано со специальным режимом, введенным из-за риска проникновения коронавируса.

Как известно, Республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова ввел в республике особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля. Режим включает ограничение массовых мероприятий и отмену зарубежных командировок госслужащих.

Напомним, IX всероссийский сход предпринимателей татарских сел предусматривал сбор 900 представителей малого бизнеса и руководителей фермерских хозяйств из 39 регионов Российской Федерации, а также из Татарстана.