«Из небытия в бессмертие»: герои «азиатской» дивизии

2020 год – год знаменательных юбилеев: 75-летие Победы и 100-летие образования ТАССР. Этим судьбоносным событиям посвящены множество мероприятий, в том числе и прошедшие в Москве Дни культуры Республики Татарстан.

14 августа на федеральном мемориальном военном кладбище в Мытищах состоялось торжественное открытие памятника на могиле легендарного ветерана Великой Отечественной войны генерала армии М.А. Гареева. Во второй половине дня общественность столицы и делегация из Республики Татарстан возложили цветы к памятнику великого Габдуллы Тукая. Вечером в татарском культурном центре прошла встреча с татарскими поэтами, организованная Полпредством Татарстана в Москве. В ней приняли участие председатель Союза писателей Татарстана Данил Салихов, народные поэты Республики Татарстан Равиль Файзуллин и Марсель Галиев, заслуженный деятель искусств РТ Рамис Аймет, лауреат премии им. С.Сулеймановой Шамсия Зигангирова.

На этой встрече была представлена вышедшая к юбилею Победы книга Ромена Гузаирова «Из небытия в бессмертие», подготовленная к изданию татарской национально-культурной автономией Московской области совместно со Штабом татар Москвы. Открывается книга цветным фото памятника Советскому солдату в честь воинов, которые сражались на самом трагическом, но героическом Ржевско-Вяземском плацдарме. На левом фланге этого фронта действовала 146 стрелковая дивизия, сформированная в Казани, гитлеровцы называли ее «азиатской», т.к. в ее рядах было много уроженцев Татарстана. Эта книга о судьбах и подвигах воинов этой дивизии – командире 512 полка М. Рахматуллине, артиллеристе И. Романове, рядовом В. Шагиахметове, комдиве генерале С. Карапетяне и многих других. Славный боевой путь дивизии пролег от рубежей защиты Москвы до взятия Рейхстага.

Особенность содержания книги в том, что ее «фронтовая часть» органично увязана с такой важной темой, как послевоенные поколения расширяют правду и память о героях войны, возвращают в строй пропавших без вести воинов. О зарождении и развитии поискового движения России рассказывает генерал А.В. Кирилин — один из создателей ОВД «Мемориал». Делам и открытиям поисковиков Татарстана посвящена статья Р.Ф. Ямалеева «Ушедшие в бессмертие». В главе «Когда прошлое становится настоящим» читатель узнает, с каким вдохновением работают в татарских школах музеи, посвященные истории 146 стрелковой дивизии. Об актуальности книги «Из небытия в бессмертие», обращаясь к читателям, говорят в своем предисловии генерал-полковник Р.С. Акчурин и народный поэт Татарстана Р.Г. Файзуллин.

Это уже не первый совместный издательский проект Штаба татар Москвы и национально-культурной автономии Московской области. Три года назад была издана уникальная книга об известных татарах Подмосковья, в которую вошли более семисот человек.

Ромен Гузаиров лично вручил «Из небытия в бессмертие» всем писателям и участникам литературного вечера 14 августа, которые подчеркнули важность темы и своевременность издания такой книги. Полпред РТ Ахметшин Равиль Калимуллович, принимая свой экземпляр, вспомнил о книге «Татары Подмосковья», дал ей высокую оценку и пожелал Ромену Гузаирову написать и издать книгу о татарах Москвы. Татарах Москвы внесли значительный и неоспоримый вклад в российскую историю, науку и искусство. Такое издание ярко продемонстрировало бы что главный источник могущества нашей страны в ее многонациональном богатстве.

Штаб татар Москвы и татарская национально-культурная автономия Московской решили вручить книгу «Из небытия в бессмертие» Казанской кадетской школе-интернату им. Героя Советского Союза Б.К.Кузнецова. В кадетской школе-интернате организован музей, где бережно хранятся экспонаты и история этой по-настоящему уникальной 146 стрелковой дивизии. Так же решено подарить экземпляры этой книги общественным организациям и патриотическим клубам Казани. Сейчас, в год 75-летия Великой Победы важно поднять интерес к изучению славных страниц нашей истории молодых поколений татар.