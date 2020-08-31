Избран председатель Адыгейской республиканской общественной организации «Дуслык»

29 августа в Городском Доме культуры «Гигант» г. Майкоп прошла отчетно-выборная Конференция Адыгейской республиканской общественной организации – Татарское культурно-просветительское общество «Дуслык». В мероприятии принял участие председатель Комитета Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ А.А. Шхалахов.

На повестке дня был заслушан отчет общественной организации, а также состоялись выборы председателя Адыгейской республиканской общественной организации.

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По итогам голосования председателем был избран Алим Меджидович Ильясов.