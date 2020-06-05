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Издан сборник статей сафакулевских краеведов «Татары Зауралья и Южного Урала. История и современность»

Издан сборник статей сафакулевских краеведов «Татары Зауралья и Южного Урала. История и современность»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 05.06.2020 0 1

Издано 150 экземпляров сборника статей сафакулевских краеведов «Татары Зауралья и Южного Урала. История и современность»! Интереснейший материал скоро появится в сельских и школьных библиотеках.

В сборнике вы сможете прочитать рассказы об истории деревень, о мишарах- участниках Первой мировой войны и участниках войны 1812 года из Сафакулевского района, об исчезнувших деревнях и трудовой доблести тружеников колхоза имени Жданова и многом другом. Сборник издан на средства гранта Министерства культуры Республики Татарстан.

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