Издан сборник статей сафакулевских краеведов «Татары Зауралья и Южного Урала. История и современность»

Издано 150 экземпляров сборника статей сафакулевских краеведов «Татары Зауралья и Южного Урала. История и современность»! Интереснейший материал скоро появится в сельских и школьных библиотеках.

В сборнике вы сможете прочитать рассказы об истории деревень, о мишарах- участниках Первой мировой войны и участниках войны 1812 года из Сафакулевского района, об исчезнувших деревнях и трудовой доблести тружеников колхоза имени Жданова и многом другом. Сборник издан на средства гранта Министерства культуры Республики Татарстан.