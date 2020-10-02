Издана новая книга, посвященная татарам города Тобольска Тюменской области

Издана новая книга историка Гульсифы Бакиевой, посвященная тобольским татарам «Сибирские татары города Тобольска».

Гульсифа Такиюлловна Бакиева – историк, публицист, кандидат исторических наук, преподаватель истории и культуры, старший научный сотрудник ИПОС ТюмНЦ СО РАН. Родилась в деревне Нижние Аремзяны (тат. Әремцән) Тобольского района Тюменской области. Живёт и работает в Тобольске.

Публикации Гульсифы Бакиевой можно скачать здесь.

Сибирские татары испокон веков были цивилизованными, имели свою государственность, строили города и вели активную торговлю с соседними странами. Через города татар Сибири проходил древние караванные пути, благодаря которым велась торговля мехом, одеждой, рыбой, шерстью, металлами и другими товарами.

Археологами были найдены гончарные, земледельческие, ювелирные, металлические орудия и другие изделия и предметы, говорящие о развитой торговле с древнейших времен: арабские монеты, стеклянная и фарфоровая посуда Китая.

Как сообщается на портале tatarlar.info, традиционное хозяйство татар Сибири включало в себя животноводство, земледелие, охоту, рыболовство, собирательство. Устоявшиеся веками караванные пути способствовали развитию городов и привлечению сюда большего количества людей, как с целью освоения новых земель, так и с целью торговли. Среди сибирских татар были распространены кожевническое дело, вязание и вышивание, ткачество.

К духовному наследию татар Сибири относится специфический жанровый фольклор.

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