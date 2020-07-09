Издания «Татмедиа» жители Татарстана могут приобрести в 451 торговой точке

Приобрести газеты и журналы, изданные под брендом АО «Татмедиа», жители Татарстана могут в 451 торговой точке. Для удобства покупателей печатные издания представлены в автоматах на шести станциях казанского метро, в 130 почтовых отделениях, а также в магазинах, больницах, санаториях и передвижных автолавках.
«Ключевая социальная задача – сделать наши газеты и журналы максимально доступными для жителей республики. Мы хотим, чтобы каждый человек мог приобрести интересующую его печатную продукцию. В советское время газетных киосков в Казани было много, но их число со временем сократилось. Было принято решение найти для наших изданий специально отведенное место. Такая выкладка позволяет жителям Татарстана быстро находить наши издания на специально отведенных площадях», – рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.
Сегодня медиаресурс АО «Татмедиа» включает 98 районных, городских и республиканских газет, 14 журналов, 17 телеканалов, десять радиоканалов, 80 сайтов в сети Интернет, информационное агентство «Татар-информ». Газеты издаются на татарском, русском, чувашском и удмуртском языках. Совокупный печатный тираж газет на второе полугодие 2020 года равен 225 тыс. экземпляров.