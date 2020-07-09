Издания «Татмедиа» жители Татарстана могут приобрести в 451 торговой точке

«Ключевая социальная задача – сделать наши газеты и журналы максимально доступными для жителей республики. Мы хотим, чтобы каждый человек мог приобрести интересующую его печатную продукцию. В советское время газетных киосков в Казани было много, но их число со временем сократилось. Было принято решение найти для наших изданий специально отведенное место. Такая выкладка позволяет жителям Татарстана быстро находить наши издания на специально отведенных площадях», – рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.