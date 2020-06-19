Измаил Зайдулин включен в издание «Имена героев на карте России»

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии подготовлено издание «Имена героев на карте России».

Издание посвящено именам героев времен Великой Отечественной войны и героев военных действий современных реалий, чьи имена были увековечены в наименованиях географических объектов решениями Правительства Российской Федерации, в том числе имя подводника, капитана 1 ранга, командира подводной лодки «Щ-423» — Измаила Матигуловича Зайдулина.

Учитывая заслуги Измаила Зайдулина перед государством, Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, при тесном взаимодействии с ветеранскими организациями ВМФ была проведена большая работа по увековечиванию памяти первого подводника-татарина, капитана 1 ранга Измаила Зайдулина.

Благодаря обращению Постоянного представительства Республики Татарстан, поддержанному Законодательным собранием Ленинградской области и как уже известно, подписано Распоряжение Правительства РФ от 20 ноября 2019 года № 2751р «О присвоении безымянному мысу с координатами 59°40,5′ северной широты и 28°00,9′ восточной долготы, расположенному на территории Кингисепского муниципального района Ленинградской области наименования «Мыс Измаила Зайдулина».

Также, при поддержке Постпредства Республики Татарстан были изданы две книги о жизни и службе легендарного подводника Измаила Зайдулина: «Легендарные «Щуки Измаила Зайдулина», автор издания ветеран подводного флота СССР и России Игорь Кравцов и «Подводник Измаил Зайдулин-возвращение из забвения» под авторством ветерана-подводника, историка Шамиля Насерова.

10 сентября 2019 года на братском захоронении в кв. Краколье пос. Усть-Луга был открыт закладной знак выдающемуся подводнику, капитану 1 ранга Зайдулину Измаилу Матигуловичу с участием Постпредства РТ, ветеранов ВМФ, татарской общественности и потомков Зайдулина.

Легендарного подводника Зайдулина, командира подводной лодки Щ-423, по праву можно назвать сподвижником и других многих известных подводников Великой Отечественной войны, таких как Г.Н. Холостяков, М.И. Гаджиев, И.А. Колышкин и других. В августе-октябре 1940 года подводная лодка «Щ-423» под командованием капитана 3 ранга Измаила Зайдулина, впервые в истории подводного плавания совершила межтеатровый переход из Полярного во Владивосток в составе ЭОН-10, за одну навигацию без аварий и поломок.

Жизненный путь И.М. Зайдулина, со взлетами и падениями, с главным подвигом его жизни-открытием Северного морского пути для подводных лодок, является примером выполнения воинского долга и защиты Отечества, за которую он отдал свою жизнь. Судьба жестоко обошлась с ним, лишив возможности вернуться в море в качестве командира подводной лодки, но куда бы его ни забросила война, он оставался отважным моряком, всегда готовым выполнить свой долг перед Родиной.

В издании «Имена героев на карте России» на странице, посвященное Зайдулину изображены его награды, два ордена – Красной Звезды и Отечественной войны I степени. И награды, и звание капитана 1 ранга были присвоены Измаилу Зайдулину посмертно. Сам он так и не узнал о них, погибнув позднее при выполнении воинского долга 26 августа 1944 года. Приняв последний бой, капитан 2 ранга Зайдулин погиб в море, могилой ему стали воды Нарвского залива. В последний поход он вышел из бухты Гакково.

Очень важно, чтобы заслуги и достижения героев-первопроходцев получили заслуженное признание. Биография моряка –подводника Измаила Зайдулина, представленные в этих книгах, подтверждает его право вечно жить в памяти благородных потомков. Самое главное — его жизнь стала примером для молодежи, в особенности для тех, кто решил стать подводником и посвятить свою жизнь службе на флоте.

Постоянное представительство Республики Татарстан и инициативная группа ветеранов ВМФ продолжает свою деятельность по увековечиванию памяти Измаила Зайдулина.

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Постоянным представительством Республики Татарстан совместно Ассоциацией подводников и ветеранов ВМФ планируется проведение торжественно-траурного мероприятия с участием ветеранов, ветеранских организаций и татарской общественности и возложением венков и цветов в месте гибели прославленного подводника.

Вечная Память и вечная Слава героям Великой Отечественной войны!

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