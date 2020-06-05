Изменились условия участия в отборочном туре конкурса «Татар кызы-2020» Пензенской области

Изменились условия отборочного тура конкурса «Татар кызы-2020» Пензенской области. По многочисленным просьбам участниц Татарская национально-культурная автономия Пензенской области продлевает прием заявок до 15 июня. Теперь для участия в отборочном туренеобходимо:

— заполнить анкету, подписать её;

— выбрать фотографию в вечернем платье (желательно в полный рост);

и отправить отсканированную анкету и фото на нашу почту penzatatar@yandex.ru .

«Обращаемся к тебе, восхитительная татарская девушка, обладающая красотой и грацией! Заяви о себе! Ведь у тебя так много разнообразных талантов, поделись ими, покажи пример женственности и обаяния, воспитанности и скромности, творческого начала и любви к своему народу. Пусть образ прекрасной и умелой татарской девушки благодаря тебе передаётся из поколения в поколение. Ведь победительница областного конкурса «Татар кызы Пенза-2020» кроме многочисленных призов от наших спонсоров получит право в течение года быть официальным лицом ТНКА ПО», — пишут организаторы.