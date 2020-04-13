Известные татары: Чулпан Хаматова — биография известной российской актрисы

Чулпан Хаматова родилась 1 октября 1975 года в Казани в семье инженеров Наиля Ахметовича и Марины Галимулловны Хаматовых. Когда Чулпан исполнилось десять лет, у нее появился младший брат Шамиль. В раннем возрасте девочка занималась фигурным катанием, а ближе к окончанию школы училась в классе с математическим уклоном. Ее школа была приписана к Казанскому государственному финансово-экономическому институту, потому, получив на выпускных экзаменах отличные оценки, Хаматова была автоматически зачислена в экономический ВУЗ.

Не проучившись там и дня, летом она забрала документы и перевелась в театральное училище. Новые учителя Чулпан разглядели в ней природный талант к актерской профессии и настоятельно рекомендовали девочке продолжить обучение в столице. В итоге Хаматова поступила на курс Алексея Бородина в Российский университет театрального искусства.

Очень быстро девушка начала играть в театральных постановках. Она появлялась на сцене Российского академического молодёжного театра, Театра Луны, Театра Антона Чехова и других. В итоге Чулпан была принята в труппу московского театра «Современник», в котором и осталась.

Первой работой здесь стала роль в постановке романа Эриха Марии Ремарка «Три товарища». Кинематографический дебют Хаматовой состоялся еще в 1997 году во время обучения на третьем курсе ГИТИСа. Это была драма Вадима Абдрашитова «Время танцоров», фигурально рассказывающая о войне Абхазии и Приднестровья. Партнерами по съемочной площадке стали такие актеры, как Сергей Гармаш и Юрий Степанов. За исполнение лучшей женской роли Чулпан была выдвинута на премию «Ника».

В следующем году Валерий Тодоровский пригласил Хаматову на главную женскую роль в своем новом проекте «Страна глухих». Фильм был снят по мотивам повести Ренаты Литвиновой «Обладать и принадлежать». В картине также снимались начинающие актеры Дина Корзун и Максим Суханов. Картина быстро получила статус культовой, а зрители в полной мере насладились раскрывшимся талантом начинающей актрисы.

Набирающую популярность Чулпан пригласили в музыкальный проект «Старые песни о главном 3». В 1999 году на экраны вышла интернациональная трагикомедия Бахтияра Худойназарова «Лунный папа». После него Чулпан исполнила роль в германской картине Файта Хелмера «Тувалу». В 2000 году Хаматова сыграла в немецкой драме «Англия!», впервые показанной на Мюнхенском кинофестивале. Одновременно с этим девушка исполнила главную женскую роль в мелодраме «Рождественская мистерия». Ее партнерами по картине были Александр Абдулов и Сергей Шакуров.

Следующей работой стала мелодрама Ивана Щеглова и Марины Сахаровой «Я вам больше не верю». В ней Чулпан создала образ потенциальной самоубийцы, страдающей от несчастной любви к преподавателю. В 2001 году Хаматова появилась в немецком проекте «Виктор Фогель — король рекламы» и в отечественном боевике Владимира Брагина «Львиная доля». В 2002 году в браке с первым мужем Иваном Волковым родилась дочь Арина. В том же году Чулпан развелась с супругом. Следующим ее избранником и гражданским мужем стал танцовщик балета Алексей Дубинин. В этом неофициальном браке появилась вторая дочь – Алина.

После некоторого перерыва в творчестве, Хаматова вновь вернулась в кинематограф. В 2003 году зрители увидели актрису в трагикомедии Вольфганга Беккера «Гуд бай, Ленин!». Картина получила несколько престижных кинематографических наград и признание критиков. В военной драме Владимира Хотиненко «72 метра» Чулпан работала с Маратом Башаровым и Сергеем Маковецким. Позднее в карьере актрисы появилось несколько работ в сериалах «Дети Арбата», «Гибель империи», «Доктор Живаго», «Достоевский». В 2006 году Хаматова исполнила главную женскую роль в фантастическом триллере Филиппа Янковского «Меченосец». В 2010 году актриса появилась в картине Гарика Сукачева «Дом Солнца». Фильм был снят по повести Ивана Охлобыстина и рассказывал о субкультуре хиппи.

Чулпан Хаматова исполнила главную роль татарской крестьянки Зулейхи в экранизации романа-бестселлера Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» на телеканале «Россия».

О личной жизни счастливая мама трех очаровательных дочек распространяться не любит. Известно, что первым мужем Чулпан Хаматовой был актер Иван Волков. Брак длился семь лет, в 2002 году у них родилась дочь Арина. В 2003 году у Чулпан родилась вторая дочка Ася от гражданского брака с артистом балета Алексеем Дубининым. Вторым официальным мужем актрисы стал кинорежиссер Александр Шейн. Пара расписалась в 2010 году, незадолго до появления на свет их общей дочери Ии.

Благотворительная деятельность:

В 2005 году Чулпан Хаматова вместе с актрисой Диной Корзун организовала на сцене «Современника» благотворительный концерт «Подари мне жизнь», чтобы привлечь внимание общества к проблемам детей с гематологическими заболеваниями. В 2006 году Чулпан и Дина стали соучредителями благотворительного фонда «Подари жизнь», помогающего детям, страдающим от онкологических заболеваний.

«За прошедшее время я поняла, что благотворительность – это такая же работа, как и любая другая. Ее нужно выполнять добросовестно – или не берись за нее. Сегодня хочу я или не хочу, но обязана тянуть все то, что взвалила на свои плечи» – поделиласьЧулпан Хаматова.

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