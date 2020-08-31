К 100-летию ТАССР в Казани появился огромный мурал

В День республики на фасаде здания КФУ на улице Московской, 45 появился новый мурал. Центральное место в концепции граффити занимает ремесленник, олицетворяющий силу и мудрость народа Татарстана.

«Моя работа напоминает о наших предках, которые, занимаясь своим ремеслом, обустраивали родной край. Я благодарен им. Надеюсь, что мы оправдаем их ожидания и продолжим их большое дело», — прокомментировал идею мурала художник Рустам QBIC.



Сложно переоценить тот факт, что уличные художники и власти наконец пришли к взаимопониманию и стали партнерами, которые вместе развивают города, а не борются друг с другом, подчеркнул министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Уличное искусство — это уникальный жанр, который всегда связан с душевным порывом, самовыражением. Мы рады, что в последние годы творения молодых уличных художников стали настоящим украшением города, воплощением важнейших ценностных адресаций, носителями уникального культурного кода», — сказал Фаттахов.

business-gazeta.ru