К 155-летию Национальной библиотеки Республики Татарстан

В январе 2020 года исполняется 155 лет Национальной библиотеке Республики Татарстан, одной из старейших в Российской Федерации. В связи с этим знаменательным событием в читальном зале филиала библиотеки (ул. К. Марка, д. 36) отделом рукописей и редких книг организована выставка «Вехи истории» = «Без тарихта эзлебез…».

Первый раздел выставки – «К истории Казанской публичной библиотеки» – рассказывает об истории создания и становления Национальной библиотеки Республики Татарстан, берущей начало со дня открытия Казанской городской публичной библиотеки в 1865 году. Об этом вы можете узнать из книг:

Вехи истории Национальной библиотеки Республики Татарстан. Казанская городская публичная библиотека: [в 2-х книгах] / Национальная библиотека Республики Татарстан. – Казань: Милли китап, 2015.

Делешова, М.Х. На языке души: Республиканской научной библиотеке имени В.И. Ленина ТАССР 125 лет. – Казань: Татарское книжное издательство, 1989. – 128 с.

Татарстан китапханәләре тарихы, 4нче чыг. / Татар. Милли киапханәсе; төз. З.Ә. Җамалиева. – Казан: Милли китап, 2001. – 60 б.

Второй раздел выставки – «Книги из коллекции И.А. Второва (1772–1844)». Основу библиотеки составил фонд личной библиотеки известного в Поволжье библиофила и краеведа Ивана Алексеевича Второва и его сына Николая Ивановича Второва (1818–1865), российского государственного деятеля, писателя, краеведа и этнографа. Коллекция насчитывает 903 названия и 1908 томов книг и периодических изданий. В ней много изданий, переведённых с французского, немецкого, латинского, английского, испанского, итальянского, греческого, армянского, польского языков. Библиотека Второва поражает разнообразием интересов владельца. Здесь присутствуют книги по философии, логике, естественным наукам, сельскому хозяйству, медицине, богословию и др. На выставке представлены сочинения французских классиков и произведения русской словесности. В их числе:

Мармонтель. Счастливый солдат: Приключения г. де Верваля, именуемого Беллероз: пер. с фр.: В 2 ч. – СПб: Б. и., 1778.

Дюкре-Дюмениль. Юлия, или история человеческого сердца: пер. с фр.: В 4 ч. – М.: Типография П. Бекетова, 1803.

Сумароков П. Наследница: Быль вместо романа или роман вместо были: В 2 ч. – М.: Институт вост. яз., 1835.

Шагиахметова, Г.Г. Каталог библиотеки Второвых/ Г.Г. Шагиахметова; Национальная библиотека Республики Татарстан. – Казань: Милли китап, 2010. – 271 с.

Издания этого раздела регулярно обновляются.

Собирание и изучение книг из коллекции Ивана Алексеевича Второва ещё раз убеждает, что он был человеком незаурядным, широко и разносторонне образованным, истинным ценителем книги.

Третий раздел выставки – «Издания библиотеки» – содержит исключительно продукцию издательства Национальной библиотеки Республики Татарстан «Милли китап». Особый интерес представляют издания:

Шагиахметова, Г.Г. Русская книга гражданской печати в фондах Национальной библиотеки Республики Татарстан (1709 – 1830): каталог/ Г.Г. Шагиахметова; Национальная библиотека Республики Татарстан. – Казань: Милли китап, 2020. – 351 с.

Академик Ә.Г. Кәримуллин китапханәсе = Библиотека академика А.Г. Каримуллина: каталог/ Татарстан Республикасы Милли китапханәсе. – Казан: Милли китап, 2012. – 319 б. На татар. и рус. яз.

Второв, Иван Алексеевич. Сочинения: стихотворения и проза / Национальная библиотека Республики Татарстан; сост. Р.К. Юнусова; науч. ред. Е. И. Карташева; отв. ред. И.Г. Хадиев. – Казань: Милли китап, 2014. – 147 с.: фото, портр.

Выставка действует до апреля 2020 года.

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