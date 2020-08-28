К столетию ТАССР тележурналист Сергей Брилев представит фильм о Татарстане

К вековому юбилею Татарстана тележурналист Сергей Брилев представит фильм «Волга, Кама и притоки». Премьера состоится в эти выходные на телеканале Россия-24.

Героями проекта стали Президент республики Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, помощник Президента Наталия Фишман-Бекмамбетова, писательница Гузель Яхина, актриса Чулпан Хаматова, а также историки, врачи, банкиры и рабочие заводов.

Они расскажут, каким был и каким стал Татарстан. Какой путь прошла республика к сегодняшнему статусу региона-лидера, в котором проходят крупные международные события, находятся особые экономические зоны и промышленные гиганты.

Съемки ленты проходили в Казани, Набережных Челнах, Свияжске, Муслюмово, Камском Устье.

Фильм покажут 29 августа в 12.00 и 22.00, а в День Республики в 9.00, 14.00 и 19.00.

tatar-inform.ru