К юбилею ТАССР: 100 лет культуры и искусства в «капсуле времени»

В столице Татарстана у здания Казанского государственного института культуры заложили «капсулу времени» ко дню празднования 100-летия Татарской АССР. В капсуле находится флеш-накопитель с объемом памяти 2 ТБ с телевизионным ретроконцертом Института культуры, подготовленным к 100-летию ТАССР, изображениями лучших произведений культуры и искусства, созданных в республике за последние сто лет, а также более 5 тыс. фотографий, аудио- и видеоматериалов, присланных через соцсети со всего Приволжского федерального округа. Закладка капсулы — в видеорепортаже «Реального времени».