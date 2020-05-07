Как чествовали уральских татар-ветеранов 10 лет назад и как будут поздравлять с 75-летием Победы

Как гласят архивные записи 10-летней давности, поздравление с 65-летним юбилеем Победы было совместной акцией Постпредства РТ и Приволжско-Уральского военного округа. С помощью ПУрВО на территории Постпредства РТ разместилась военная палатка на 50 мест, полевая кухня с отменной солдатской кашей, играл военный оркестр, гостями праздника совместно с тридцатью ветеранами войны и тыла стали десять лучших призывников из Татарстана, и столько же лучших курсантов-татар Екатеринбургского суворовского училища. Несмотря на то, что прием адресован был соотечественникам, его главным лейтмотивом было торжество дружбы между народами, преемственность поколений и традиций.

Искренние поздравления звучали в выступлениях председателя Свердловского областного комитета ветеранов войны Ильфата Каюмова, председателя Духовного управления мусульман Свердловской области Равиля хазрата Мамлеева и других гостей праздника.

После концертной программы, подготовленной совместными усилиями Уральской государственной консерватории имени Мусоргского и популярных татарских исполнителей Екатеринбурга, гостей ждала военная палатка и вкусная солдатская каша, традиционный татарский чай с чак-чаком.

В преддверии 75- летнего юбилея Победы в Великой Отечественной Войне вспомнил 2010 год… Постпредство Республики Татарстан в Уральском регионе всегда уделяло большое внимание социально-ориентированным проектам, среди них особое внимание всегда уделялось ветеранам! Тогда мы постарались оказать особое внимание и уважение нашим ветеранам и организовали торжественный приём в честь 65-летнего юбилея Победы над фашисткой Германией! Был красивый и очень душевный приём! – поделился на своей странице в Facebook первый постпред РТ в Свердловской области Равиль Бикбов.

На сегодня в Свердловской области в живых осталось лишь 13 татар-ветеранов и участников Великой Отечественной войны. В этом году из-за пандемии коронавируса, к сожалению, очных мероприятий не планируется. Но мы обязательно поздравим наших воинов-аксакалов! Будем развозить по всем уголкам области официальные поздравления от Татарстана и подарочные наборы от нашего Свердловского представительства – поделился специалист Постпредства Рифат Юсупов

Сегодня, по данным уральского Постпредства, самому старшему из ветеранов – Муллаяну Давлятшину из поселка Кедровый, в этом году должно исполниться 99 лет. А самый младший из них – Денислам Дельмухаматов, участник войны и житель деревни Озерки Красноуфимского района, в начале этого года отметил 87-летие!

От редакции портала Ural.tatar, желаем дорогим ветеранам достойно встретить юбилей Победы и счастливых лет жизни, они более чем заслужили это! После празднования мы надеемся взять интервью у действующего Постпреда Хайдара Гильфанова и обязательно расскажем про всех 13 участников Великой войны со Среднего Урала!

Альбина Шаймухаметова, Ильдар Хабибуллин

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