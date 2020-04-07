Как пели татары сто лет назад

Нам известны тысячи татарских народных песен, но, к сожалению, до нас дошли имена лишь некоторых их исполнителей, живших на рубеже ХIХ–ХХ веков. Интересно, какие у них были голоса и манера пения? Кто и на чём им аккомпанировал?

Многие уверены, что на эти вопросы нет ответов. Тем не менее они существуют. Народный артист Татарстана и Башкортостана певец Идрис Газиев, владеющий секретами как академического, так и эстрадного вокала, давно занимается изучением истоков и традиций татарского музыкально-исполнительского искусства. В эпоху глобализации эти вопросы приобретают особое значение, ибо в нынешних условиях национальное искусство может выжить и развиваться, опираясь только на свои глубокие традиции. Идрис Газиев своими научными изысканиями извлекает из недр истории фундаментальные основы татарского исполнительского искусства. В настоящее время он является обладателем самой большой коллекции граммофонных записей татарской музыки начала XX века.

И сто, и сто двадцать лет тому назад среди татар было немало талантливых исполнителей, зарабатывавших на жизнь именно пением. Они выступали на ярмарках, в ресторанах, купеческих клубах. Но, к сожалению, никто до сих пор всерьёз не занимался изучением их творчества. По сей день очень мало научных трудов, посвящённых даже выдающимся татарским певцам – таким как Рашит Вагапов, Ильгам Шакиров, Фарида Кудашева, Альфия Авзалова, Фахри Насретдинов, Азат Аббасов, Зулейха Хисматуллина, Венера Шарипова, Разия Тимерханова.. Что же говорить о певцах, чьи имена были на слуху сто и более лет назад?

Между тем голоса Камиля Мутыги-Тухватуллина, Мариям Искандаровой, Мирфайзи Бабаджанова, Габдуллы Кариева и других татарских артистов сохранились на многочисленных граммофонных записях, сделанных в основном фирмами «Зонофон» и «Патэ». Они хранятся не только в Лондоне, Париже, Москве, но и буквально у нас «под носом» – в архивах и музеях Казани, в частных коллекциях. И первым из татар, кто обратил на них внимание и ввёл эти записи в научный оборот, стал певец из Уфы Идрис Газиев. Например, на недавней научно-практической конференции, организованной фондом Рашита Вагапова в марте нынешнего года, он не только продемонстрировал редкие граммофонные записи Камиля Мутыги, друга Габдуллы Тукая, но и сам великолепно исполнил одну из реставрированных им же песен из репертуара этого певца.

Реставрация старинных народных песен, забытых сочинений татарских композиторов-классиков и возвращение их в репертуар современных исполнителей – ещё одна золотоносная «жила», разработкой которой занимается Идрис Мударисович. Одним из результатов этой деятельности стал новый жанр – документально-музыкальный фильм-эссе. Телевизионный цикл «Идрис Газиев представляет» – это красочное, увлекательное повествование о музыкальных пристрастиях выдающихся деятелей татарской культуры с привлечением документов и воссозданием живого звучания старинных народных песен и музыкальных инструментов. Автором идеи, сценаристом, ведущим и исполнителем песен и романсов является сам Идрис Газиев. Эти фильмы регулярно выходят на канале «ТНВ-Планета». В их числе – киноэссе о Тукае, композиторах С.Габаши, С.Сайдашеве, М.Музафарове, Ф.Яруллине, о художнике Баки Урманче, который был большим знатоком татарских народных песен и сам замечательно исполнял их.

Идрис Газиев открывает неизвестные или малоизвестные страницы биографии этих выдающихся людей, воссоздаёт историческую обстановку, в которой они жили и творили, рассказывает об их творчестве и эстетических воззрениях. Наряду с другими достоинствами лично меня восхищают элегантный стиль изложения автора, богатство и красота его татарского языка. В определённом смысле это своеобразный мастер-класс для молодых артистов, теле- и радиоведущих, которым часто недостаёт такой же стройности и культуры речи. Буквально в феврале –марте на канале «ТНВ-Планета» прошёл повторный показ всех девяти фильмов цикла «Идрис Газиев представляет», и, думаю, их востребованность у зрителей со временем будет только расти.

Сольные концертные программы Идриса Газиева соответствуют тем же высоким критериям, что и его фильмы-эссе. Я слушал певца в самых разных залах – в Москве, Казани, Уфе и даже в Литве, где о татарской культуре знают очень мало, но и там слушатели были восхищены его пением. Истинно национальное творчество Идриса Газиева не знает границ. А богатство и разнообразие репертуара – от мунаджатов и народных песен до романсов и арий из опер – делают его востребованным на любых концертных площадках.

Неизгладимое впечатление оставляют его концертные программы, посвящённые Салиху Сайдашеву, Рустему Яхину, Александру Ключарёву, татарским народным песням «Олы юлнын тузаны» («Пыль больших дорог»), «Ямьле Агыйдел буйлары» («Прекрасны берега Агидели») и другие. В них Идрис Газиев пленяет слушателей и красотой своего голоса, и исполнительским мастерством.

Универсализм творчества Газиева не надо путать со всеядностью, которой часто грешит татарская эстрада. Певец берёт в свой репертуар только те песни и романсы, в которых и музыка, и слово неизменно высокого качества. Сопряжённость глубокого текста с красивой, содержательной мелодией имеют для Идриса Газиева решающее значение.

Такой же подход у певца и к народным песням. В его репертуаре их сотни, и каждая из них в исполнении Идриса Газиева начинает сверкать новыми гранями. Неоднократно я был свидетелем того, как буквально на глазах у публики он превращал своим искусством необработанные алмазы народного творчества в настоящие бриллианты.

Высокому качеству фильмов и концертов Идриса Газиева, несомненно, способствует то, что певец имеет профессиональное режиссёрское образование. Он постоянный участник значимых культурных и научных форумов, проводимых в Татарстане и Москве.

И как вокалист, и как учёный Идрис Газиев вносит неоценимый вклад в музыкальное просвещение и воспитание родного народа, а также в укрепление дружбы между Татарстаном и Башкортостаном. Считаю, что его многолетняя и плодотворная творческая деятельность достойна Тукаевской премии.

Ренат Харис, народный поэт Татарстана, лауреат Государственной премии РФ

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