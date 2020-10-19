Как прошел День гушр-2020 в Татарстане: нуждающиеся получили около 1 000 000 кг продовольствия

26 сентября в Татарстане Духовным управлением мусульман РТ было объявлено Днём гушр. По этому случаю в течение трёх недель во всех центральных мечетях мухтасибатов республики были организованы сбор гушр-садаки и распределение продовольствия среди нуждающихся категорий населения и социальных учреждений.

По результатам кампании всего по Республике Татарстан собрано гушр-садаки в объеме около 1 000 000 кг. Лидерами среди мухтасибатов стали Рыбно-Слободский (152т), Балтасинский (87т), Арский (60т) районы. Также наиболее активно себя проявили мусульмане Черемшанского района (59 т), Сабинского (46 т), Кукморского (43 т), Атнинского и Буинского (по 40т), Бугульминского и Апастовского (по 35 т), Дрожжановского (34,3 т), Сармановского (29 т), Тюлячинского (27 т) Аксубаевского (26,5 т), Альметьевского (20 т) районов.

В помощь малоимущим в мечети республики татарстанцы приносили овощи (картофель, свекла, капуста, морковь, кабачки, лук, тыква и пр.), мед и зерновые культуры. Продовольствие, собранное в рамках кампании, было направлено в адрес благотворительных организаций (БФ «Закят» ДУМ РТ и реабилитационный центр при БФ «Ярдэм»), социальных учреждений (районные дома престарелых, детские дома), мусульманских учебных заведений (медресе, школы и детсады, Центр подготовки хафизов Куръана и др.), а также напрямую нуждающимся семьям на местах. Так, благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ обеспечил продовольствием свыше 1200 малоимущих казанских семей.

Гушр – особый вид милостыни, когда мусульманин отдает неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая. На обязательство выплаты гушр-садаки указывает 267-ой аят суры «Корова»: «О те, которые уверовали! Расходуйте (ради Аллаха) из благоприобретенного вами, а также из того, что Мы вывели для вас из земли…». Обязательность гушр-садаки обусловлена тем, что подлинной причиной любого урожая является милость Аллаха, которая проявляется благоприятствованием природных факторов. Чтобы достигнуть этой милости и обеспечить надежду на будущий урожай необходимо, подчиняясь Его воле, выделять гошер (десятину), как об этом сказано в Благородном Коране.

Примечательно, что до революции у татар-мусульман сбор гушр-садаки был обычной практикой, а в советское время праздники гушра заменили праздниками урожая. Сейчас этот благотворительный сбор постепенно стал возвращаться в религиозную практику мусульман республики с идейной подачи главного казыя РТ Джалиля хазрата Фазлыева и ныне покойного религиозного и общественного деятеля Валиуллы хазрата Якупова. Так, в результате активного участия татарстанцев в этой социально-значимой инициативе, в мухтасибатах Татарстана было собрано и передано нуждающимся в общей сложности овощей и фруктов: в 2017 году – 160 тонн, в 2018 году – 600 тонн, в 2019 году – 1109,5 тонн.

dumrt.ru